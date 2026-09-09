L'Attacco dei Giganti, abiti con piume nere per Eren e gli altri in vista di progetti futuri

Un artwork inedito, pensato per un Cafe, mostra Eren, Mikasa, Levi ed Erwin di L'Attacco dei Giganti con un look completamente diverso, in vista, guarda caso, del primo Attack on Titan Day che prepara nuovi annunci per il franchise.

Eren, Mikasa, Levi ed Erwin cambiano look

La storia principale di L'attacco dei giganti è terminata ormai da tempo, ma il franchise non sembra avere intenzione di sparire dalla scena. In Giappone è stato infatti annunciato un nuovo evento dedicato alla serie, il Ravenblade Cafe, che si terrà presso Tree Village.

A presentarlo è un'illustrazione inedita che sta attirando l'attenzione degli appassionati soprattutto per l'aspetto dei suoi protagonisti. Eren, Mikasa, Levi ed Erwin compaiono infatti vestiti completamente di nero, con abiti decorati da piume di corvo.

Il design è stato realizzato appositamente per accompagnare il tema dell'evento e offre una versione decisamente insolita di alcuni dei personaggi più amati dell'opera di Hajime Isayama. Il Ravenblade Cafe sarà però un'iniziativa esclusivamente giapponese. Al momento non è stata annunciata una replica negli Stati Uniti e non risultano indicazioni che possano far pensare a un'espansione internazionale dell'evento.

Il nuovo artwork arriva però proprio nel momento in cui il franchise si prepara a celebrare una ricorrenza speciale. È stato infatti ufficializzato che il 9 settembre sarà celebrato ogni anno come Attack on Titan Day. Per una serie che ha avuto un impatto internazionale enorme, l'istituzione di una giornata ufficiale rappresenta un ulteriore riconoscimento della sua popolarità.

E il primo appuntamento potrebbe essere particolarmente interessante. Per la giornata è stata organizzata una diretta speciale con le voci originali di Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Connie Springer, rispettivamente Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Hiro Shimono.

Non sono ancora stati anticipati i contenuti degli annunci che accompagneranno l'evento. In Giappone, inoltre, i fan potranno accedere a una linea di merchandising realizzata appositamente per l'occasione e a capitoli del manga disponibili gratuitamente per un periodo limitato.

Ci sarà un nuovo anime di Attack on Titan?

È la domanda che inevitabilmente accompagna ogni nuova iniziativa legata alla serie. E, per ora, non c'è alcuna conferma di un nuovo anime con una storia inedita.

Poster di L'Attacco dei Giganti

Il manga di Isayama si è concluso nel 2021 e da allora non sono arrivati nuovi sequel, storie parallele o veri e propri epiloghi che abbiano riaperto la trama principale. Anche l'adattamento animato ha ormai portato a compimento il racconto, sia attraverso le stagioni televisive sia con i successivi progetti cinematografici. Per questo motivo, gli annunci legati all'Attack on Titan Day non devono essere automaticamente interpretati come l'arrivo di una nuova stagione.

Il mistero, tuttavia, rimane. La celebrazione ufficiale, il nuovo evento e le iniziative promozionali dimostrano che il franchise continua a essere seguito da vicino dai suoi creatori e dagli studi coinvolti. Il rapporto tra L'Attacco dei Giganti e il suo pubblico non si è quindi interrotto con la conclusione della storia.

Eventi, collaborazioni, merchandising e nuove illustrazioni permettono alla serie di continuare a occupare uno spazio importante nell'immaginario degli appassionati, anche senza aggiungere nuovi capitoli alla vicenda di Eren e degli altri protagonisti.

La celebrazione del 9 settembre potrebbe inoltre diventare un appuntamento ricorrente per il franchise. Per ora non sappiamo se porterà con sé un grande annuncio, ma l'arrivo di nuovi progetti rende evidente che il mondo di Attack on Titan è ancora tutt'altro che dimenticato.