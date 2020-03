Attacco Al Potere - Olympus Has Fallen: stasera su Rai2 il film con Morgan Freeman

Va in onda stasera su Rai2 alle 21:20 il thriller Attacco al potere - Olympus Has Fallen, diretto da Antoine Fuqua, con Aaron Eckhart, Gerard Butler e Morgan Freeman.

Un gruppo di estremisti nord coreani mette a segno un audace agguato in pieno giorno alla Casa Bianca, oltrepassando l'edificio e prendendo in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e il suo staff all'interno dell'impenetrabile bunker presidenziale sotterraneo. Il loro obiettivo è quello di mettere sotto scacco l'intera nazione degli Stati Uniti. L'unica speranza per evitare la catastrofe è Mike Banning (Gerard Butler), l'ex responsabile della sicurezza il quale, rimasto l'unico membro dei Servizi Segreti ancora vivo nell'edificio assediato, diventerà gli occhi e le orecchie del Portavoce della Casa Bianca Allan Trumbull (Morgan Freeman) e dei suoi consiglieri.

Attacco al potere - Olympus Has Fallen è arrivato nelle sale nel 2013. A tre anni di distanza ha avuto un sequel, Attacco al Potere 2, ambientato a Londra durante i funerali del primo Ministro britannico.