Attacco al Potere diventa una serie TV: Mathieu Kassovitz sarà il protagonista

Come riportato da Deadline, il franchise cinematografico di Attacco al Potere guidato da Gerard Butler diventerà una serie televisiva con protagonista Mathieu Kassovitz.

La nuova serie sarà intitolata Paris Has Fallen e sarà realizzata da StudioCanal, dalla Urban Myth Films, produttrice di War of the Worlds, e dalle due società che si sono già occupate del franchise cinematografico: Millennium Media e la G-Base di Butler.

Howard Overman, il creatore della serie vincitrice del BAFTA Misfits, scriverà Paris Has Fallen. La regia è affidata a Oded Ruskin, che ha già lavorato a serie come No Man's Land di Hulu. Le riprese inizieranno il 30 maggio a Londra e a Parigi.

Kassovitz interpreterà il ruolo di Vincent, guarda del corpo di un ministro francese, che è l'obiettivo di un gruppo terroristico guidato dal cattivo Jacob. Vincent collaborerà con Zara, agente dell'MI6, per tenere al sicuro il politico, ma i due finiranno per svelare un complotto più grande, sospettando che un collega dei servizi di sicurezza stia fornendo informazioni a Jacob, che sarà sempre un passo avanti nella sua missione di distruggere Parigi.

Attacco al potere 4: Gerard Butler conferma che si sta sviluppando un nuovo film

Butler, che nel franchise cinematografico interpretava l'agente dei servizi segreti americani Mike Banning, non è ufficialmente coinvolto come attore nell'adattamento televisivo, ma secondo Deadline potrebbe apparire in un cameo. Gli accordi per gli altri membri del cast sono attualmente in fase di definizione.