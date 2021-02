ASSEMBLED: The Making of WandaVision, il documentario che inaugura la nuova serie Marvel Studios

I Marvel Studios presentano un nuovo tipo di appuntamento seriale, dedicato alla realizzazione dei film e delle serie tv Marvel: il primo in ordine di arrivo sarà ASSEMBLED: The Making of WandaVision.

Il Marvel Cinematic Universe continua la sua espansione grazie a un nuovo appuntamento periodico, e farà uso del format della docu-serie per portarci dietro le quinte dei film e delle serie tv in arrivo. Ecco Marvel Studios' ASSEMBLED, la cui prima uscita sarà dedicata alla serie del momento, WandaVision.

Il 12 marzo su Disney+ arriverà infatti ASSEMBLED: The Making of WandaVision, primo appuntamento con lo speciale della piattaforma che andrà ad approfondire la realizzazione dei prodotti dei Marvel Studios a uso e consumo dei fan.

"Marvel Studios' ASSEMBLED, una nuova docu-serie di speciali che andrà dietro le quinte degli show e dei film del MCU. Il primo speciale, ASSEMBLED: The Making of WandaVision, arriverà il 12 marzo su @DisneyPlus" si legge nel tweet di presentazione della serie.

ASSEMBLED: The Making of WandaVision andrà quindi ad occupare la slot di venerdì 12 marzo lasciata libera da WandaVision, mentre dal 19 sarà un'altra serie dei Marvel Studios a darci appuntamento, The Falcon and the Winter Soldier (di cui, supponiamo a questo punto, vedremo uno speciale dedicato una volta caricati tutti gli episodi dello show).

L'operazione potrebbe riprendere nel format il documentario del 2014 Marvel Studios: Assembling a Universe, anche se probabilmente vedremo qualcosa di molto vicino al prodotto Disney Gallery Star Wars: The Mandalorian, sebbene non sia ancora chiara la durata dello speciale. Attendiamo comunque ulteriori dettagli in merito.