Assassin's Creed Valhalla: John Carpenter esprime il suo entusiasmo per il videogame

John Carpenter è un fan di Assassin's Creed Valhalla, il nuovo videogame della saga che è stato pubblicamente lodato dal regista via Twitter.

Con un post condiviso online il filmmaker ha infatti espresso tutto il suo entusiasmo, rivelandosi così un appassionato di progetti realizzati per le console.

Parlando di Assassin's Creed Valhalla, John Carpenter, regista esperto im cult horror, ha scritto: "è un ritorno all'eccellenza nel franchise. Un mondo aperto massiccio, disegnato in modo meraviglioso, con un gameplay grandioso. Un gioco incredibile".

In Assassin's Creed Valhalla si vivranno avventure in Norvegia, Inghilterra, Wessex, Northumbria, East Anglia e Mercia e i vichinghi dovranno scontrarsi con Re Aelfred di Wessex. La mitologia norrena, secondo Ashraf Ismail, sarà particolarmente importante nel racconto della storia di Eivor e nel mostrare la sua prospettiva, come accade nel momento in cui nota qualcosa che considera un segnale divino.