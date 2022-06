Aspettando Jurassic World: live su Twitch con il paleoartista Sante Mazzei

In attesa dell'uscita di Jurassic World - il dominio, il paleoartista Sante Mazzei sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer, oggi alle 14:00 in live su Twitch, insieme ad Alessio Vissani di Lega Nerd.

Sante Mazzei, artista italiano specializzato in illustrazione scientifica e paleoarte, sarà l'ospite esclusivo del Salotto Cinefilo di Movieplayer di oggi, in live su Twitch alle 14:00 in punto, durante il quale si parlerà di Jurassic World - il dominio in compagnia di Alessio Vissani di Lega Nerd. Qui il link della diretta.

Mazzei, che lavora come illustratore con un team di ricercatori, creativi e specialisti impegnati nella ricerca e nella divulgazione sulla fauna preistorica, si immergerà insieme ad Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna nel mondo di Jurassic World, in attesa dell'uscita del nuovo capitolo del franchise che vedrà il ritorno di Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern.

La pellicola è stata pensata come finale della trilogia iniziata con il film del 2015 Jurassic World, ma anche come conclusione della storia iniziata nel 1993 con il film Jurassic Park diretto da Steven Spielberg. Il film è stato presentato in anteprima il 23 maggio 2022 a Città del Messico.

Jurassic World: Il dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.