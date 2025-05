Ascolti TV martedì 13 maggio 2025: l'Eurovision batte tutti, tra Canale 5 e Rai 1 finisce in pareggio

La prima semifinale dell'Eurovision 2025 ha portato in alto gli ascolti di Rai 3 nella serata di martedì 13 maggio, mentre Rai 1 e Canale 5 non hanno neppure raggiunto il 12% di share.

Nella serata di martedì 13 maggio la RAI approfitta della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 per arginare il dramma di un palisesto che, già a metà maggio, è ormai in modalità estiva. Gli ascolti della serata non premiano Mediaset, anche se è testa a testa tra le due principali reti ammiraglie.

I dati Auditel del 13 maggio

Lucio Corsi

La prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, in onda su Rai 2 dalle 21:00 alle 23:30, ha totalizzato 2.248.000 spettatori pari al 12.2%. Numeri in crescita rispetto alla stessa serata di un anno fa, e certamente dovuti anche alla presenza sul palco dei tre "osservati speciali" per il pubblico italiano: Lucio Corsi, Gabry Ponte (che ha portato San Marino tra i primi 10 finalisti) e Tommy Cash con Espresso Macchiato.

Ed è stata proprio la prima serata dell'ESC 2025 a vincere la gara degli ascolti, neppure Rai 1, dove era in onda il TV movie Simon Coleman - Ultimo ballo, ha saputo fare di meglio, fermandosi a 1.933.000 spettatori pari all'11.1% di share. Testa a testa con Canale 5, dove la terza puntata di Maria Corleone 2 ha conquistato 1.857.000 spettatori con uno share dell'11.5%.

Italia 1, con la nuova puntata de Le Iene, si ferma a 1.391.000 spettatori con l'11.3% di share, fa peggio Rai3 con Petrolio, scelto da appena 556.000 spettatori, pari al 3.6% di share. Va un po' meglio a Retequattro con la nuova puntata di É Sempre Cartabianca, che totalizza 685.000 spettatori e il 5.1% di share. Risultato di gran lunga migliore per La7, dove DiMartedì raggiunge 1.300.000 spettatori e l'8% di share.

Nella fascia dell'Access Prime Time si registra un piccolo calo per tutte le reti, con la sola eccezione di Rai 3: gli Internazionali d'Italia, con la partita di Jannik Sinner contro Cerundolo, in onda dalle 20:15 alle 21:45, sono stati la scelta di 2.489.000 spettatori, che in termini di share vale a dire il 12.3%.