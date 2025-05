Maria Corleone 2 anticipazioni secondo episodio: Sandra scompare con Giovannino, stasera 5 maggio su Canale 5

Questa sera su Canale 5, in prima serata, andrà in onda un nuovo episodio di Maria Corleone 2, la fiction che vede Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista. Nella seconda puntata Maria cerca di salvare la sua azienda dalla bancarotta con l'aiuto di Maria e Stefano.

Dove eravamo rimasti

Durante la sfilata della Lady By Corleone, Tony Zerilli tenta di uccidere Maria, ma nel caos che ne segue riesce a fuggire, lasciando dietro di sé una scia di paura e tensione. La sua latitanza rappresenta ancora una minaccia mortale per Maria, e due forze si mettono subito sulle sue tracce.

Da un lato Don Luciano, il padre di Maria, costretto a nascondersi ma deciso a vendicare l'attentato alla figlia; dall'altro, la polizia, guidata dal PM Luca Spada, ex compagno di Maria e padre biologico del piccolo Giovannino, che la donna ha affidato in adozione alla sorella Sandra. Il destino di tutti sembra legarsi sempre più alle mosse imprevedibili di Tony Zerilli.

Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi

Anticipazioni di stasera

Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e, nel timore che qualcuno possa trovarla, si rifiuta di rivelare persino a Maria il luogo in cui si è nascosta. Intanto Don Luciano si trova a dover fronteggiare una nuova e pericolosa minaccia: il temuto trafficante internazionale Lombardo.

Nel frattempo, Maria e Stefano - sempre più preso da Beatrice - uniscono le forze per tentare di salvare la Lady by Corleone dal tracollo economico. Ma Maria non ha dimenticato il pericolo rappresentato da Zerilli: nonostante i rischi, decide di agire da sola per rintracciarlo. Tuttavia, Luca potrebbe scoprire le sue intenzioni... e la sua reazione potrebbe cambiare tutto.

Cast: interpreti e personaggi