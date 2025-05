Maria Corleone 2 anticipazioni ultima puntata stasera su Canale 5: Maria e Luca si affrontano in tribunale

Ultimo appuntamento con le avventure di Maria Corleone: Maria si gioca tutto in tribunale, mentre il passato criminale si chiude con una resa dei conti che non lascia scampo a Don Luciano.

Questa sera, martedì 20 maggio, su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l'ultimo episodio di Maria Corleone 2, la fiction che vede Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista. Nella quarta puntata di questa stagione il tradimento di Beatrice viene smascherato da Stefano, Sandra fa una scoperta inquietante.

Dove eravamo rimasti

Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e, per timore di essere trovata, non rivela a nessuno - nemmeno a Maria - dove si nasconde. Intanto, Don Luciano deve affrontare una nuova minaccia: il pericoloso trafficante internazionale Lombardo. Nel frattempo Stefano, sempre più coinvolto da Beatrice, cerca di salvare la Lady by Corleone dalla crisi economica.

Maria, però, non dimentica il pericolo rappresentato da Zerilli e decide di cercarlo da sola, mettendosi a rischio. Ma Luca potrebbe scoprire le sue intenzioni e la sua reazione potrebbe cambiare le carte in tavola.

Fabrizio Ferracane è Matteo Lombardo

Maria Corleone anticipazioni di stasera: Don Luciano e Lombardo: lo scontro finale

Nell'episodio finale le tensioni esplodono su tutti i fronti. Don Luciano è in fuga, braccato da nemici e tradimenti, mentre Maria si trova a combattere una delle battaglie più dure: quella legale per riottenere l'affidamento del piccolo Giovannino. Luca, deciso a strapparle l'unico affetto autentico che le sia rimasto, ha avviato una causa per ottenere l'affidamento esclusivo del bambino. Maria, che aveva sacrificato tutto pur di proteggere il figlio, si ritrova in tribunale: da una parte i legali di Luca, dall'altra la sua difesa, supportata da un'alleata inaspettata.

Nel frattempo, Sandra - sorella fedele e instancabile custode di Giovannino - nota strani lividi sul corpo del piccolo e chiede con insistenza che venga visitato da un medico. Il suo sospetto accende un faro su una verità scomoda che potrebbe ribaltare le sorti della causa.

Stefano scopre la vera identità di Beatrice, gettando luce su un inganno che rischia di spezzare ogni fiducia residua. E mentre la rete si stringe attorno a Don Luciano, il destino lo conduce a un faccia a faccia con Matteo Lombardo. I due si ritrovano in un covo abbandonato, pronti per lo scontro finale.

Cast: interpreti e personaggi