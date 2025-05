Eurovision 2025: ecco i primi 10 finalisti, l’Italia domina la classifica dello streaming internazionale

Svelati i dieci finalisti della prima semifinale della kermesse europea che si concluderà sabato 17 maggio. Italia protagonista anche nella top 10 delle canzoni non vincitrici più ascoltate.

Ieri sera, su Rai 2, è andata in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, condotta da Hazel Brugger e Sandra Studer. Sabato sera si aggiungerà a loro anche Michelle Hunziker, che affiancherà le due presentatrici per la serata finale della kermesse canora. Al termine delle quindici esibizioni, il pubblico ha espresso le sue preferenze, decretando i dieci artisti che accederanno alla finalissima di sabato sera. La seconda semifinale andrà in onda giovedì 15 maggio alle ore 21:00, sempre su Rai 2.

I Big già qualificati e le esibizioni speciali

Durante la prima semifinale si sono esibiti anche tre dei sei artisti già ammessi di diritto alla finale. Tra questi, la spagnola Melody con Esa diva, la svizzera Zoë Më con Voyage e l'italiano Lucio Corsi, che ha portato sul palco Volevo essere un duro. Quest'ultima è stata proposta con sottotitoli in inglese, per permettere al pubblico internazionale di cogliere l'intensità del testo.

Chi va in finale: le nazioni qualificate

Alla fine della serata, dieci Paesi hanno conquistato un posto in finale grazie al voto del pubblico, andando ad aggiungersi ai cosiddetti Big Five - Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito - già qualificati di diritto, oltre alla Svizzera, in qualità di Paese ospitante e vincitore dell'edizione 2024 con Nemo.

Lucio Corsi

Norvegia : Kyle Alessandro - Lighter

Albania : Shkodra Elektronike - Zjerman

Svezia : KAJ - Bara Bada Bastu

Islanda : VÆB - RÓA

Paesi Bassi : Claude - C'est La Vie

Polonia : Justyna Steczkowska - GAJA

San Marino : Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Estonia : Tommy Cash - Espresso Macchiato

Portogallo : NAPA - Deslocado

Ucraina: Ziferblat - Bird of Pray

La top 10 dei brani non vincitori

Durante la serata è stata anche presentata la classifica dei dieci brani Eurovision più ascoltati in streaming tra quelli che non hanno vinto La kermesse. L'Italia domina la classifica, con ben quattro presenze nella top 10. Al decimo posto troviamo Angelina Mango con La Noia, preceduta da Marco Mengoni con Due vite, Mahmood e Blanco con Brividi, mentre al secondo posto assoluto figura ancora Mahmood, questa volta da solista, con Soldi, che ha superato i 256 milioni di stream.