La guida a Eurovision 2025: i cantanti, quando e dove seguirlo, come si vota, perchè partecipa anche Israele

Si apre stasera a Basilea l'Eurovision Song Contest 2025, 69a edizione della manifestazione che si concluderà sabato 17 maggio con la proclamazione del Paese vincitore: ecco una guida per sapere come seguirlo, come votare e perchè in gara c'è anche Israele.

A Basilea è tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2025: l'edizione n° 69 dell'evento non sportivo più seguito al mondo comincia oggi, martedì 13 maggio, e andrà avanti fino alla finale di sabato 17, per un totale di tre serate, durante le quali il pubblico ascolterà 37 canzoni, ciascuna per ogni Paese partecipante (sarebbero dovute essere 38 ma la Moldavia si è ritirata per problemi finanziari).

A rappresentare l'Italia ci sarà Lucio Corsi con Volevo essere un duro, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, subentrato al vincitore Olly, che ha rifiutato di prendere parte all'evento. Gli artisti italiani in gara saranno, però, due: stasera, durante la prima semifinale, si esibirà anche Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, alla ricerca di un posto in finale.

Come seguire l'Eurovision in Italia

Sono finiti gli anni in cui veniva relegato in qualche canale RAI secondario, da quando i Maneskin, nel 2021, hanno ridato lustro all'Italia nella manifestazione canora, l'Eurovision, durante la sua messa in onda, occupa la prima serata dei canali principali. Si comincia stasera, martedì 13 maggio, su Rai 2 con la prima semifinale, in onda a partire dalle ore 21:00. Stesso orario e stesso canale per la "puntata gemella", la seconda semifinale, che sarà trasmessa da Basilea giovedì 15 maggio. La finale, prevista per sabato 17, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35, e andrà avanti fino alle 00:45 circa.

L'Eurovision Song Contest 2025 sarà disponibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay e su YouTube, sul canale ufficiale della manifestazione. Radio ufficiale per l'Italia è Radio 2, che trasmetterà le semifinali e la finale anche in diretta video sul canale 202 del digitale terrestre. La RAI trasmetterà anche in 4K sul canale 210 di TivùSat o sul canale 101 del Digitale Terrestre, ma solo per le smart tv connesse ad internet e con supporto HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV.

Sarà possibile rimanere aggiornati su esiti delle votazioni e momenti salienti anche grazie ai canali social ufficiali: Tik Tok, Instagram e Facebook.

Chi conduce l'Eurovision, in Italia e in Svizzera

Una coppia inedita a commentare la gara: gli spettatori italiani infatti saranno "accompagnati" da BigMama e da Gabriele Corsi, su Rai 2 prima e su Rai 1 in occasione della finale. Su Radio 2 invece ci saranno Benedetta Parlangeli e Matteo Osso.

Una grande novità è anche il portavoce della giuria italiana: sarà Topo Gigio ad annunciare a quali Paesi andranno i voti italiani, davanti a decina di milioni di spettatori da tutto il mondo.

La versione internazionale dell'Eurovision 2025 invece, dal palco di Basilea, sarà condotta dalle svizzere Hazel Brugger e Sandra Studer. Esclusivamente per la finale a loro si unirà un volto amatissimo tanto al di qua quanto al di là delle Alpi: Michelle Hunziker, che ha ottenuto da Mediaset uno speciale permesso limitato però a sabato 17 maggio.

Chi sono i cantanti dell'ESC 2025 e quando si esibiscono

Le canzoni e i Paesi in gara, come già detto, saranno 37, ma saranno 31 quelli che effettivamente si contenderanno la finale. Come già successo nelle edizioni precedenti, i 5 BIG (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante (la Svizzera) hanno accesso diretto all'ultima fase della gara. Questo significa che le loro esibizioni nel corso delle due semifinale hanno puro carattere "dimostrativo".

Ecco gli artisti e le canzoni che ascolteremo nella manifestazione, in ordine di esibizione:

Islanda: Væb, Róa (semifinale del 13 maggio)

Polonia: Justyna Steczkowska, Gaja (semifinale del 13 maggio)

Slovenia: Klemen, How Much Time Do We Have Left (semifinale del 13 maggio)

Estonia: Tommy Cash, Espresso macchiato (semifinale del 13 maggio)

Spagna: Melody, Esa diva (già in finale)

Ucraina: Ziferblat, Bird of Pray (semifinale del 13 maggio)

Svezia: KAJ, Bara bada bastu (semifinale del 13 maggio)

Portogallo: Napa, Deslocado (semifinale del 13 maggio)

Norvegia: Kyle Alessandro, Lighter (semifinale del 13 maggio)

Belgio: Red Sebastian, Strobe Lights (semifinale del 13 maggio)

Italia: Lucio Corsi, Volevo essere un duro (già in finale)

Azerbaigian: Mamagama, Run with U (semifinale del 13 maggio)

San Marino: Gabry Ponte, Tutta l'Italia (semifinale del 13 maggio)

Albania: Shkodra Elektronike, Zjerm (semifinale del 13 maggio)

Paesi Bassi: Claude, C'est la vie (semifinale del 13 maggio)

Croazia: Marko Bošnjak, Poison Cake (semifinale del 13 maggio)

Svizzera: Zoë Më, Voyage (già in finale)

Cipro: Theo Evan, Shh (semifinale del 13 maggio)

Australia: Go-Jo, Milkshake Men (semifinale del 15 maggio)

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli (semifinale del 15 maggio)

Irlanda: Emmy, Laika Party (semifinale del 15 maggio)

Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi (semifinale del 15 maggio)

Armenia: Parg, Survivor (semifinale del 15 maggio)

Austria: JJ, Wasted Love (semifinale del 15 maggio)

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened? (già in finale)

Grecia: Klavdia, Asteromata (semifinale del 15 maggio)

Lituania: Katarsis, Tavo asys (semifinale del 15 maggio)

Malta: Miriana Conte, Serving (semifinale del 15 maggio)

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom (semifinale del 15 maggio)

Francia: Louane, Maman (già in finale)

Danimarca: Sissal, Hallucination (semifinale del 15 maggio)

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye (semifinale del 15 maggio)

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son (semifinale del 15 maggio)

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise (semifinale del 15 maggio)

Germania: Abor & Tynna, Baller (già in finale)

Serbia: Princ, Mila (semifinale del 15 maggio)

Finlandia: Erika Vikman, Ich komme (semifinale del 15 maggio)

Come funziona il voto

Le votazioni all'Eurovision Song Contest sono divise tra giurie nazionali e televoto. Il pubblico da casa può votare sia durante le due semifinali che durante la finale, le giurie soltanto durante la serata conclusiva.

È possibile votare via sms, telefono e app indicando il codice numerico associato all'artista che si intende sostenere.

Come ogni anno, ciascun Paese non potrà votare per il proprio artista. Inoltre, gli spettatori votanti che risiedono in uno dei "Big Five", potranno votare, durante le semifinali, solo nella serata in cui salirà sul palco anche il proprio rappresentante.

Gli spettatori italiani, quindi, potranno votare un cantante a scelta, che non sia Lucio Corsi, solo nella prima semifinale di martedì 13 maggio e durante la finale.

Sabato 17 maggio sul palco di Basilea verranno portate in totale 26 canzoni, ovvero le 20 che riusciranno a superare le semifinali e le 6 di diritto già qualificate. Durante la serata al televoto si affiancherà il punteggio attribuito dalle giurie nazionali, ciascuno peserà per il 50%.

Perchè, nonostante tutto, Israele partecipa all'ESC

La domanda sorge spontanea: perchè Israele, che geograficamente non appartiene al continente europeo, può partecipare a una manifestazione che dovrebbe essere limitata ad artisti provenienti dal Vecchio continente? La risposta è nella storia della manifestazione: lo stato di Israele può partecipare perchè, dal 1957, l'emittente televisiva israeliana Israel Broadcasting Authority è parte della European Broadcasting Union, la federazione delle radiotelevisioni pubbliche europee. In nome di questo accordo, lo stato asiatico partecipa all'Eurovision dal 1973.

Nel 2024, però, in seguito all'attacco israeliano sulla Striscia di Gaza, sono stati in migliaia a chiedere all'EBU, l'organizzazione che promuove l'Eurovision, di estromettere il Paese dalla manifestazione. Facendo leva su un caso che sembrava assai affine: quello della Russia, esclusa dal 2022, da quando, cioè, ha dichiarato guerra all'Ucraina.

Già un anno fa l'Unione Europea di Radiodiffusione si era affrettata a rispondere che non si trattava certo della stessa cosa: "EBU è un'organizzazione apolitica e una competizione tra servizi pubblici televisivi che sono membri dell'organizzazione. Non si tratta di una gara tra governi. Il servizio pubblico di Israele è un membro dell'Ebu da 60 anni. Il servizio pubblico russo, invece, è stato sospeso dall'Ebu nel 2022 per via delle sue significative violazioni degli obblighi dei membri, e per aver violato i valori del servizio pubblico".

Se nel 2024 la cantante Eden Golan, pur tra le polemiche, aveva partecipato all'Eurovision, stessa cosa è successa nel 2025 con Yuval Raphael, la cantante israeliana che si esibirà a Basilea giovedì 15 maggio. Duramente contestata già durante l'evento di presentazione al pubblico dello scorso 11 maggio, con tanto di gesto del taglio della gola da parte di un manifestante, la giovane artista ha invece chiarito che intende portare sul palco un messaggio di pace. Lei, d'altronde, è una dei sopavvissuti a quel 7 ottobre 2023.

Sarà, ma se la presenza della Russia "avrebbe portato discredito alla manifestazione", non si comprende come quella di un Paese che si sta deliberatamente macchiando di un genocidio possa invece farlo.