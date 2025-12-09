Ascolti TV lunedì 8 dicembre: Sandokan cala leggermente ma è ancora la Tigre della prima serata

Lunedì 8 dicembre è stato un giorno di festa anche davanti alla TV. A prendersi la scena in questo caso è stato ancora una volta Sandokan. La nuova serie evento di Rai 1 con Can Yaman, infatti, soffre un leggerissimo calo ma porta a casa ancora numeri importanti, consolidando il ruolo di grande fenomeno di questa stagione televisiva targata Rai. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli ascolti TV dell'8 dicembre.

Sandokan, boom di ascolti l'8 dicembre su Rai 1

Sandokan, Can Yaman

In prima serata Sandokan guida senza discussioni la classifica degli ascolti TV della Festa dell'Immacolata. L'episodio in onda ieri sera su Rai 1 è stato seguito da 4.424.000 spettatori, pari al 27,6% di share: un risultato che - dopo il boom del primo episodio della scorsa settimana - conferma la forza della fiction con Can Yaman e Alessandro Preziosi. La nuova incarnazione della Tigre della Malesia non perde smalto e continua a essere il motore principale del prime time Rai e a tenere a distanza tutti i concorrenti.

Sulle altre reti, la proposta è varia ma nessun titolo riesce ad avvicinare la performance del kolossal d'avventura. Su Rai 2 il war movie 1917 ha coinvolto 458.000 spettatori (2,6%), mentre su Italia 1 l'action ad alto tasso di adrenalina Fast X ha tenuto davanti allo schermo 911.000 spettatori con il 5,8% di share. Rai 3 ha puntato sull'attualità con Lo Stato delle Cose, che dopo la breve presentazione si assesta su 932.000 spettatori e un convincente 6,2%.

Gli ascolti TV degli altri programmi della prima serata

Nel resto dell'offerta generalista, Rete 4 conferma la sua vocazione all'approfondimento politico con Quarta Repubblica, seguito da 557.000 spettatori (4,3%). La7 risponde con La Torre di Babele di Corrado Augias, che raggiunge 911.000 spettatori e il 5%, mentre Tv8 si affida alla comicità del GialappaShow, che fa ridere 676.000 spettatori (4,2%). Sul Nove, infine, Little Big Italy raduna 365.000 spettatori con il 2,1%.

Tra le digitali, da segnalare Rai4 con Parker (357.000 spettatori e il 2%) e Iris con Lion - La strada verso casa, scelto da 309.000 spettatori (1,7%).

Access prime time, De Martino e Affari Tuoi spingono Rai 1

Stefano De Martino ad Affari Tuoi

La serata dell'8 dicembre si era accesa già in access prime time. Su Rai 1 Cinque Minuti ha raccolto 3.906.000 spettatori con il 20,2% di share e lasciato il testimone ad Affari tuoi, che conferma il suo ruolo di super campione del preserale allargato con 4.569.000 spettatori e il 22,4%. Numeri che hanno fatto da scivolo per il grande successo di Sandokan e consolidano il dominio della rete ammiraglia.

Sulle altre reti, N.C.I.S. - Unità Anticrimine ha tenuto incollati 1.256.000 spettatori (6,2%) su Italia 1, mentre Un posto al sole continua a essere un appuntamento irrinunciabile con 1.314.000 spettatori (6,4%). La7 con Otto e Mezzo si è difesa alla grande, conquistando 1.602.000 spettatori e il 7,9%. Chiudono il quadro Tv8 con Foodish (488.000 spettatori e il 2,4%) e il Nove con The Cage - Prendi e Scappa (408.000 spettatori, 2%).

Preserale e bilancio di giornata: L'Eredità e i TGR trainano la Rai

Nel preserale L'Eredità conferma il proprio ruolo di colonna portante di Rai 1: La Sfida dei 7 è seguita da 3.106.000 spettatori (21,2%), mentre il gioco principale cresce fino a 4.146.000 spettatori con il 24,7% di share.

Su Italia 1 C.S.I. - Scena del Crimine, ha raggiunto 757.000 spettatori (4,3%), su Retequattro 10 Minuti ha invece interessato 895.000 spettatori (5,4%), mentre La promessa 980.000 spettatori. La7 chiude il preserale con Ignoto X, seguito da 236.000 spettatori (1,6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (385.000 - 2,8%), Cash or Trash - Chi Offre di Più? ottiene 664.000 spettatori e il 3,6%.

Quella di ieri è stata una giornata televisiva molto movimentata, in cui però è Sandokan a prendersi la scena e a confermarsi come il volto simbolo di questo dicembre in TV.