Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio

Il tanto discusso passaggio di Amadeus dalla Rai al Gruppo Warner Bros. Discovery Italia sul canale Nove non ha prodotto gli effetti sperati. L'azienda, che confidava in un successo di pubblico simile a quello ottenuto da Fabio Fazio -riuscito a traghettare il suo vasto seguito sulla stessa rete - si trova ora a fare i conti con ascolti costantemente deludenti per i programmi condotti dal popolare presentatore.
Dopo una serie di format che non hanno decollato, anche la seconda stagione de La Corrida - l'unico programma che lo scorso anno aveva registrato un riscontro accettabile - sta sprofondando negli ascolti. Questa situazione di crisi alimenta con forza l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Amadeus in Rai.
Mediaset chiude le porte, la Rai le riapre
Mentre nei mesi scorsi si era parlato di un corteggiamento da parte di Mediaset, agevolato dai buoni uffici di Maria De Filippi, l'Azienda di Cologno Monzese sembra aver virato su una strategia diversa. Mediaset punterebbe sui volti consolidati di Gerry Scotti e Max Giusti per i game show, chiudendo di fatto le porte a nuove, onerose sperimentazioni. È la Rai, invece, la destinazione più probabile. Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, Viale Mazzini sarebbe pronta ad accogliere nuovamente Amadeus
I progetti futuri in Rai: da "Mirror" al post-Conti
I progetti in discussione per un rientro in grande stile sono già delineati e ambiziosi, come si legge su Affari italiani:
-
Tra le possibilità più concrete, vi è un nuovo programma musicale dal titolo provvisorio Mirror. Il format, che potrebbe debuttare su Rai 1, punterebbe a rievocare le celebri Serate d'onore di Pippo Baudo. Si ipotizza un ospite d'eccezione per la prima puntata: l'amico e compagno d'avventura Fiorello.
-
Per il periodo estivo, Amadeus potrebbe cimentarsi con un nuovo game show in access prime time su Rai 1. Questo programma sarebbe pensato come una valida alternativa estiva al successo di Affari Tuoi, attualmente condotto da Stefano De Martino. Un'ipotesi che servirebbe a non spegnere Rai 1 nel periodo estivo, come accaduto nella passata stagione, quando l'assenza di un'alternativa forte ha favorito il successo de La ruota della fortuna di Gerry Scotti.
-
Dopo Carlo Conti, ancora Amadeus? Non da ultimo, il possibile ritorno del conduttore alla guida del Festival di Sanremo nel dopo-Conti, uno scenario che, in caso di rientro, alimenterebbe ulteriormente le speculazioni su una sua ripresa in grande stile del ruolo di direttore artistico per l'evento.