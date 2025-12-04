Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio

La seconda stagione de La Corrida affonda e i format non decollano: per Amadeus il bilancio su Nove è in rosso. Intanto la Rai studia la sua rinascita con programmi in prime time e la tentazione Sanremo 2026.

Il tanto discusso passaggio di Amadeus dalla Rai al Gruppo Warner Bros. Discovery Italia sul canale Nove non ha prodotto gli effetti sperati. L'azienda, che confidava in un successo di pubblico simile a quello ottenuto da Fabio Fazio -riuscito a traghettare il suo vasto seguito sulla stessa rete - si trova ora a fare i conti con ascolti costantemente deludenti per i programmi condotti dal popolare presentatore.

Dopo una serie di format che non hanno decollato, anche la seconda stagione de La Corrida - l'unico programma che lo scorso anno aveva registrato un riscontro accettabile - sta sprofondando negli ascolti. Questa situazione di crisi alimenta con forza l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Amadeus in Rai.

Amadeus: anche gli ascolti de La Corrida sono crollati

Mediaset chiude le porte, la Rai le riapre

Mentre nei mesi scorsi si era parlato di un corteggiamento da parte di Mediaset, agevolato dai buoni uffici di Maria De Filippi, l'Azienda di Cologno Monzese sembra aver virato su una strategia diversa. Mediaset punterebbe sui volti consolidati di Gerry Scotti e Max Giusti per i game show, chiudendo di fatto le porte a nuove, onerose sperimentazioni. È la Rai, invece, la destinazione più probabile. Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, Viale Mazzini sarebbe pronta ad accogliere nuovamente Amadeus

I progetti futuri in Rai: da "Mirror" al post-Conti

I progetti in discussione per un rientro in grande stile sono già delineati e ambiziosi, come si legge su Affari italiani: