Ascolti TV di mercoledì 19 luglio, Amore, cucina e curry, Signora Volpe e Speciale Atlantide: chi ha vinto

Ascolti TV di mercoledì 19 luglio 2023: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il Amore, cucina e curry su Rai 1 e la prima puntata della miniserie Signora Volpe su Canale 5. E ancora serie televisive, film e programmi di attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 vince su Canale 5, bene Rai 2 con Delitti in Paradiso

Su Rai 1 Amore, Cucina e Curry ha interessato 1.726.000 spettatori, con uno share del 13.6%%. Canale 5 con la miniserie Signora Volpe ha intrattenuto 1.392.000 spettatori, con uno share del 10.5%.

Rai 2 ha mandato in onda Delitti in Paradiso, la serie ha raccolto davanti allo schermo 1.160.000 spettatori, pari al 8,3% di share. Freedom oltre il confine - Summer in onda su Italia 1 è stata vista da 617.000 spettatori, lo share è del 5,4%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Georgetown trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 683.000 spettatori, raggiungendo uno share del 5,1%. Su Rete 4, Zona Bianca ha interessato 844.000 spettatori con 8.3% di share.

La7 ha mandato in onda Speciale Atlantide, condotto da Andrea Purgatori scomparso nella giornata di ieri, che ha catturato l'attenzione di 496.000 spettatori con uno share del 5,2%. Name that Tune - Indovina la Canzone in replica su Tv8 è stato visto da 496.000 spettatori, lo share è del 3%. Benvenuto Presidente!, in onda su Nove, ha registrato 311.000 spettatori con il 2,4% di share.