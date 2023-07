Andrea Purgatori, Avvocato Kalemzuck di Boris, autore de Il muro di gomma e Fascisti su Marte, morto a 70 anni

Il giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori, noto per la sceneggiatura de Il muro di gomma e la conduzione di Atlantide, ma anche per il gustoso ruolo dell'Avvocato Kalemzuck di Boris, è morto a Roma oggi 19 luglio 2023.

Una malattia fulminante si è portata via Andrea Purgatori. Esperto giornalista, inviato di guerra per anni, sceneggiatore de Il muro di gomma e conduttore di Atlantide su La7, il giornalista è morto stamattina, 19 luglio 2023, in ospedale a Roma, dove era ricoverato. Purgatori aveva 70 anni. A riferirlo all'Ansa i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.

Per anni inviato del Corriere della Sera, dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, si dedicò tra l'altro con tenacia alla strage di Ustica del 1980, firmando con Rulli e Petraglia la sceneggiatura de Il muro di gomma di Marco Risi nel 1991. Autore di vari reportage, ha condotto con successo su La7 la trasmissione di approfondimento giornalistico Atlantide.

Docente di sceneggiatura, ha firmato - tra gli altri lavori, Nel continente nero, Fortapasc, Il giudice ragazzino e L'industriale, ma è anche uno degli autori storici di Fascisti su Marte, i finti cinegiornali comici del ventennio che lo vedono anche in veste di interprete a fianco di Corrado Guzzanti. Negli anni Andrea Purgatori si è concesso qualche piccola apparizione su piccolo e grande schermo, comparendo di recente nella serie Prime Video The Bad Guy nei panni di se stesso, ma il grande pubblico lo conosce soprattutto per l'esilarante Avvocato Kalemzuck di Boris.

Membro dell'Accademia del Cinema Italiano e dell'Accademia europea del cinema, Andrea Purgatori nel 2010 partecipa alla scrittura di Vallanzasca - Gli angeli del male, il film di Michele Placido basato sulle vicende del criminale milanese Renato Vallanzasca, ma, deluso dal risultato finale, decide di ritirare la sua firma. Tra i suoi ultimi impegni professionali, nel 2022, oltre ad Atlantide e al cameo in The Bad Guy, la parte di narratore e giornalista esperto dei fatti in Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi.