Amore, cucina e curry stasera su Rai1: cast e trama del film di Lasse Hallström

Un mercoledì romantico quello che ci aspetta stasera su Rai1 dove, alle 21:25, va in onda Amore, cucina e curry, diretto nel 2014 dal regista svedese Lasse Hallström. Il film fa parte del ciclo "Destinazione amore", una serie di storie che presentano anche variazioni sul tema dell'amore. Quello raccontato in questo 19 luglio è un amore che ha come origine la buona cucina.

La trama

Amore, Cucina e... Curry: Helen Mirren nei panni di Madame Mallory in una scena del film

Madame Mallory è una chef di fama internazionale, titolare di un ristorante che è il punto di riferimento culinario di Saint-Antonin-Noble-Val, paesino del sud della Francia. La famiglia Kadam, emigrata dall'India, decide che proprio quello è il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Inizialmente le accanite proteste di Madame Mallory contro il nuovo ristorante, che dista solo trenta metri dal suo, danno luogo ad un'accesa battaglia tra due opposte concezioni della cucina e della vita: da un lato, quella di Madame Mallory, seria, austera e raffinata, dall'altro, quella colorata, piena di sapori e di emozioni di Hassan Kadam, il talentuoso chef indiano. Due modi di pensare e cucinare completamente diversi, che però presto si incontreranno in una fusione magica tra due realtà che riusciranno a convivere felicemente, trasformando la rivalità in un grande successo.

Tratto dal bestseller "Madame Mallory e il piccolo chef indiano" di Richard C. Morais, il film è stato prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey.

Il cast

Amore, Cucina e... Curry: Manish Dayal nei panni del cuoco indiano Hassna in una scena del film

Protagonista assoluta di Amore, cucina e curry è Helen Mirren, che per il ruolo di Madame Mallory ha anche ottenuto una candidatura ai Golden Globe nel 2015. Manish Dayal è il giovane chef Hassan Kadam, mentre Om Puri è il padre di Hassan. Amit Shah è Mansur mentre Charlotte Le Bon è Marguerite, la chef di cui Hassan si innamora. Michel Blanc è invece il sindaco che si ritrova nel bel mezzo della "guerra", culinaria e culturale, tra Madame Mallory e Hassan.