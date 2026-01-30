Ascolti TV 29 gennaio: Striscia la notizia crolla, Don Matteo sbaraglia la concorrenza

La fiction di Rai 1 è inarrivabile, mentre il tg satirico di Canale 5 scivola sotto il 13%. In access prime time continua il duello ravvicinato tra De Martino e Scotti. Gli ascolti TV di giovedì 29 gennaio 2026.

Non ce n'è per nessuno: Don Matteo domina gli ascolti TV di giovedì 29 gennaio 2026 sbaragliando letteralmente la concorrenza di Striscia la Notizia su Canale 5. Il secondo appuntamento del programma di Antonio Ricci, tornato quest'anno con i suoi conduttori storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, non ce la fa a raggiungere Raoul Bova su Rai 1. Nell'access prime time, invece, è un testa a testa serratissimo tra De Martino e Gerry Scotti.

Striscia la Notizia schiacciato da Don Matteo 15

Don Matteo 15

La quarta puntata di Don Matteo vola senza tentennamenti fino a 3 milioni e 901mila spettatori, con un robusto 23,4% di share che ribadisce la centralità della fiction nel palinsesto di Rai 1. È un appuntamento ormai consolidato quello con il Don di Raoul Bovae il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), che non vive solo di "abitudine" ma che continua a stimolare discussioni e polemiche nel pubblico.

Decisamente più in salita - o dovremmo dire in caduta libera - la serata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci, tornato in via eccezionale in prime time su Canale 5, si ferma a 1 milione e 807mila spettatori con un misero 12,3% di share per il secondo appuntamento.

Un risultato in flessione rispetto al debutto e che racconta tutta la difficoltà di reggere il confronto diretto con uno dei titoli più solidi della televisione italiana. A nulla sono serviti gli sforzi dei due conduttori storici del programma, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Access prime time: sfida punto su punto tra De Martino e Scotti

Stefano De Martino ad Affari tuoi

Se la prima serata ha un vincitore netto, l'access prime time resta il vero campo di battaglia della serata. Affari tuoi, con Stefano De Martino su Rai 1, conferma un momento particolarmente felice e arriva a 5 milioni e 41mila spettatori, pari al 24,2% di share, dimostrando una tenuta solida sera dopo sera.

Numeri importanti che però non bastano per staccare La ruota della fortuna. Il game show di Gerry Scotti su Canale 5 risponde colpo su colpo e totalizza 5 milioni e 93mila spettatori con il 24,5% di share, spuntandola per una manciata di decimali. Una sfida ormai abituale, che continua a tenere incollato il pubblico e a rendere l'access prime time uno dei momenti più competitivi del palinsesto.

Gli ascolti TV degli altri programmi

Per quanto riguarda gli altri programmi della prima serata, Rai 3 sorride grazie al ritorno di Geppi Cucciari: Splendida cornice supera la soglia del milione di spettatori, arrivando a 1 milione e 12 mila con il 6,4% di share e confermando un pubblico fedele e trasversale. Su Retequattro, invece, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio si attesta a 806 mila spettatori e al 6,5% di share, restando in linea con le settimane precedenti.

Su La7, Piazzapulita di Corrado Formigli coinvolge 826mila spettatori con il 6,1% di share, mentre Rai 2 saluta temporaneamente Ore 14 Sera: l'ultimo appuntamento prima dello stop legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 viene seguito da 744mila spettatori, pari al 5,7%.

Su Italia 1, il film Shark 2: L'abisso raggiunge 885mila spettatori (5%), mentre il calcio di Europa League su Tv8, con Betis-Feyenoord, si ferma al 2% di share. Più defilato il Nove, dove Small Town Christmas ottiene l'1,2%.