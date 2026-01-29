Sinner-Djokovic: dove e quando vedere in TV e in streaming il match degli Australian Open

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic agli Australian Open: ecco quando si gioca il match, l'orario ufficiale e dove seguirlo in diretta TV e streaming. Tutte le informazioni per non perderti la semifinale.

Il momento della verità è arrivato. Venerdì 30 gennaio, il palcoscenico della Rod Laver Arena di Melbourne ospiterà il capitolo numero 11 della rivalità tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La posta in palio è altissima - un posto nella finalissima degli Australian Open 2026 - e la notizia più attesa per i tifosi italiani è che il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE non prima delle ore 9:30 (ora italiana), grazie a una decisione autonoma del gruppo Discovery.

Il cammino dei due giganti

Il percorso verso la semifinale non è stato speculare per i due protagonisti:

Jannik Sinner: Il campione in carica ha marciato come un rullo compressore. Nei quarti di finale ha liquidato l'americano Ben Shelton con un solido 6-3, 6-4, 6-4, confermando una condizione fisica e mentale invidiabile. Jannik arriva a questa sfida forte di una striscia di 5 vittorie consecutive contro il serbo, l'ultima delle quali proprio in una semifinale Slam a Wimbledon lo scorso anno.

Novak Djokovic: Il dieci volte campione a Melbourne ha invece avuto un cammino decisamente più tortuoso. Tra un walkover al quarto turno (il ceco Jakub Mensik non è sceso in campo) e momenti di nervosismo, Nole è approdato tra i primi quattro dopo l'infortunio di Lorenzo Musetti.

Il derby negato: il dramma sportivo di Lorenzo Musetti

C'è un grande rammarico per i colori azzurri: la semifinale avrebbe potuto essere un derby storico tutto italiano. Lorenzo Musetti, autore di un torneo straordinario, stava accarezzando l'impresa della vita contro Djokovic nei quarti. Il carrarese era avanti di due set (6-4, 6-3) e sembrava in totale controllo del match, mettendo alle corde un Djokovic in evidente difficoltà.

Tuttavia, all'inizio del terzo set, un improvviso infortunio muscolare all'adduttore della coscia destra ha tradito Musetti. Nonostante il tentativo di stringere i denti dopo un medical time-out, Lorenzo è stato costretto al ritiro sul punteggio di 1-3 nel terzo parziale. Una beffa atroce che ha regalato il passaggio del turno a un Djokovic apparso onesto a fine gara: "Oggi Lorenzo è stato il migliore in campo, ero già pronto a fare le valigie".

Dove vedere l'incontro Novak Djokovic contro Jannik Sinner

Per chi non volesse perdersi neanche uno scambio, l'appuntamento è fissato per domani 30 gennaio