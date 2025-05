Ascolti TV 28 maggio: L'isola si arrende a Pretty Woman in replica, Amadeus disatroso

La commedia romantica per eccellenza degli anni '90 surclassa il reality di Canale 5. Like a Star resta al palo, mentre Sciarelli resiste: ecco gli ascolti TV di mercoledì 28 maggio 2025.

Sorprese per gli ascolti TV della prima serata di ieri, mercoledì 28 maggio: il reality di Canale 5 L'Isola dei Famosi fatica a tenere il passo, mentre un evergreen del cinema come Pretty Woman conquista (di nuovo e sempre) il pubblico. La sfida tra intrattenimento e nostalgia si gioca tutta sul filo dello share, e a vincere è il fascino intramontabile di Julia Roberts e Richard Gere. Like a Star, ovvero l'esperimento musicale di Amadeus su Nove, continua invece a non convincere il pubblico.

Pretty Woman batte agli ascolti L'Isola dei Famosi

Julia Roberts in Pretty Woman

Nella prima serata di mercoledì 28 maggio 2025, Pretty Woman su Rai 1 ha conquistato 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share, superando nettamente L'isola dei famosi su Canale 5, ferma a 1.788.000 spettatori con il 13.3%. Nonostante il reality condotto da Veronica Gentili continui a essere uno dei prodotti di punta di Mediaset - anche se non mancano i problemi - l'interesse del pubblico sembra in netto calo.

Chi l'ha Visto? su Rai 3 mantiene la sua solida base di affezionati: 1.730.000 spettatori e uno share del 10.7%. Stabile anche Fuori dal Coro su Rete4, che ottiene il 5.8%, mentre su La7 Una Giornata Particolare sfiora il 5.3%.

Ancora non ingrana Like a Star, il varietà di Amadeus in onda sul Nove (e potrebbe già essere troppo tardi): solo il 2.4% di share con 417.000 spettatori, che conferma il trend negativo delle scorse settimane. La finale di Conference League su Tv8 (Betis-Chelsea) si prende invece una bella fetta di pubblico con 1.325.000 spettatori e il 7% di share, diventando uno dei programmi più visti sulle reti tematiche.

Access e preserale: Rai sempre avanti

Affari tuoi, Stefano De Martino

Nel preserale e nell'access prime time, Rai1 resta imbattibile: Affari tuoi di Stefano De Martino vola con 5.423.000 spettatori e il 27.6%, seguito da L'Eredità che si conferma leader con uno share del 26%. Su Canale 5, invece, Striscia la Notizia raccoglie solo il 12.5%, mentre Caduta Libera si ferma al 18.9%.

Cosa aspettarsi dalle prossime serate?

Con L'Isola dei Famosi in calo e Like a Star in difficoltà, Mediaset e Warner Bros. Discovery dovranno ripensare le strategie per l'intrattenimento del prime time. Intanto, la tv generalista dimostra che il pubblico premia ancora la semplicità: un film romantico di trent'anni fa ha più appeal di tante novità.