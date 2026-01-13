Pretty Woman torna al cinema: il trailer del film con Julia Roberts e Richard Gere in sala a San Valentino

È stato pubblicato online il nuovo trailer di Pretty Woman che anticipa il ritorno in sala del grande classico romantico diretto da Garry Marshall e con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts, soltanto il 9-10-11 e 14 febbraio.

Il film inaugura ufficialmente la stagione 2026 della rassegna Nexo Studios - Back to Cult, e le prevendite apriranno il 14 gennaio. L'elenco completo delle sale cinematografiche aderenti sarà consultabile sul sito ufficiale di Nexo Studios.

Il progetto di Nexo Studios

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto con Mamma, ho perso l'aereo, con oltre 180.000 persone al cinema a dicembre, Nexo Studios ha rilanciato il proprio progetto dedicato ai grandi film che hanno segnato generazioni di spettatori.

Il 2026 di Back to Cult ritorna con una selezione di titoli iconici pensati per essere riscoperti sul grande schermo, nella loro dimensione originale e in occasioni speciali. Al momento, sono stati annunciati i titolid di Pretty Woman e Moulin Rouge!

La rassegna apre con Pretty Woman

La rom-com diretta da Garry Marshall del 1990 ha conquistato il pubblico di tutto il mondo superando i 463 milioni di dollari di incasso globale, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il genere romantico, entrando nell'immaginario popolare. Grazie al successo del film, Julia Roberts diventò una delle star più acclamate del cinema internazionale e Richard Gere consolidò il suo status di sex symbol di Hollywood dopo Ufficiale e gentiluomo.

La storia tra Vivian ed Edward ha influenzato moda, costume e cultura pop, fino ad arrivare al musical di Broadway del 2018 firmato da Bryan Adams, Jim Vallance e Jerry Mitchell. La rassegna proseguirà in primavera con Moulin Rouge! che nel 2026 celebrerà i 25 anni dall'uscita. Il film di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman ed Ewan McGregor protagonisti, ha rivoluzionato il musical moderno mescolando estetica pop, contaminazioni musicali e una narrazione ambientata nella Parigi bohémien di fine Ottocento.