L'Isola dei Famosi, ex concorrenti di Pechino Express e una modella: chi sono i naufraghi in arrivo

L'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi si sta rivelando più movimentata del previsto. A rendere ancora più imprevedibile la gara sono stati i numerosi ritiri: ben sei concorrenti hanno già lasciato la Playa honduregna, decidendo di tornarsene in Italia. Parliamo di Leonardo Bruni, Angelo Famao, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Antonella Mosetti e Spadino.

Una fuga collettiva che ha costretto la produzione a correre ai ripari: secondo le indiscrezioni raccolte da Gabriele Parpiglia, sarebbero pronti a sbarcare in Honduras nuovi naufraghi, alcuni dei quali potrebbero fare il loro ingresso già nel corso della quarta puntata. I primi due nomi trapelati? Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Non proprio celebrità da prima serata su Canale 5, ma volti sicuramente interessanti.

Chi è Ahlam El Brinis?

Classe 1994, nata a Padova da genitori marocchini, Ahlam è una modella dalla bellezza magnetica e multiculturale. Ha iniziato a sfilare da giovanissima, vincendo nel 2013 il titolo di Miss Schio, per poi ottenere la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia durante Miss Italia 2015. Il pubblico del piccolo schermo la ricorderà anche come ballerina a Colorado, ma soprattutto per la sua breve ma chiacchierata relazione con Simone Rugiati, celebre chef televisivo.

Jey Lillo

Chi è Jey Lillo?

Il suo vero nome è Gennaro Lillo, è nato a Napoli nel 1997 e su TikTok, è già una piccola star. I suoi video da mago dei social raccolgono milioni di visualizzazioni. Non è nuovo alla TV: ha partecipato a Tu sì que vales, a una puntata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e, nel 2025, anche a Pechino Express insieme al fratello Checco. In quell'occasione, il duo I Magici è stato eliminato durante la quinta tappa.

Altri nomi in arrivo?

A completare il gruppo dei possibili nuovi naufraghi ci sarebbero anche Fabrizio e Valerio Salvatori, i gemelli noti al pubblico per le loro apparizioni ad Avanti un altro. Insomma, tra abbandoni e nuovi ingressi, questa Isola dei Famosi cerca di correre ai ripari dopo la fuga di massa dei concorrenti ed il trend negativo degli ascolti.