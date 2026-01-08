Pretty Woman, Julia Roberts è convinta: "Oggi sarebbe impossibile per me recitare nel film"

Julia Roberts nel 2025 non reciterebbe in Pretty Woman, se il film fosse realizzato oggi. Le visioni del mondo sono cambiate e oggi l'attrice non accetterebbe mai un ruolo come quello della prostituta Vivian Ward nel cult romantico del 1990.

All'epoca, Julia Roberts era in rampa di lancio e la partecipazione al film insieme a Richard Gere le permise di ottenere uno dei primi grandi successi della sua carriera sul grande schermo, proseguita nei decenni successivi con altri film del calibro di Il matrimonio del mio migliore amico, Notting Hill, Erin Brockovich e Ocean's Eleven.

I cambiamenti trentacinque anni dopo Pretty Woman

"Oh, è impossibile" ha dichiarato Roberts "Ho accumulato troppi anni e troppo 'peso del mondo' dentro di me ora, tanto che non sarei in grado di fluttuare in un film come quello".

Julia Roberts e Richard Gere in una scena di Pretty Woman

L'attrice ha spiegato meglio il suo punto di vista su Pretty Woman: "Non intendo il peso del mondo in senso negativo, ma tutte le cose che impariamo, tutte le cose che mettiamo nelle nostre tasche lungo il cammino. Sarebbe impossibile interpretare qualcuno che fosse davvero innocente, in un certo senso. È buffo dirlo di una prostituta, ma penso davvero che ci fosse una sorta di innocenza in lei, una specie di... credo fosse semplicemente l'essere giovani".

Il disagio di fronte a Pretty Woman nel 2025

Oggi le opinioni su Pretty Woman, nel quale Roberts interpreta la prostituta Vivian Ward che intreccia una relazione con il ricco affarista Edward Lewis (Richard Gere), sono cambiate. Julia Roberts comprende perché nel 2025 alcuni si sentano a disagio di fronte al film: "Pensa a tutti i film e le opere teatrali degli anni '20, '30 e '40: oggi li guarderesti e diresti semplicemente: 'Come facevano le persone a dire queste cose, a fare queste cose?'".

La star di Pretty Woman ha aggiunto: "Credo che queste siano le scelte che facciamo come artisti, come appassionati d'arte e come persone che amano leggere libri e andare a teatro e sì, i tempi cambiano, le persone cambiano, le idee cambiano".