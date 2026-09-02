Milo Infante parte bene in prima serata, le serie frenano Rai 1 e Canale 5: ascolti TV del 1° settembre

Verità Nascoste nella serata dell'esordio sfiora il 10% con l'intervista alla mamma di Alberto Stasi. Hotel Costiera vince la serata, ma le ammiraglie Rai e Mediaset non brillano

Gli ascolti TV del 1° settembre hanno un vincitore, al di là dei numeri: è Milo Infante, appena arrivato a Mediaset, a regalare uno dei risultati più interessanti.

Su Rete 4, il suo nuovo programma Verità Nascoste, dopo la presentazione, ha raggiunto 1.018.000 spettatori con il 9,9% di share, con la puntata aperta dall'intervista esclusiva alla mamma di Alberto Stasi. Un risultato significativo per la rete, soprattutto nel confronto con le due fiction proposte da Rai 1 e Canale 5, entrambe al di sotto delle aspettative.

Gli ascolti di Rai 1 e Canale 5

Su Rai 1 ha esordito La Legge di Lidia Poët, che ha raccolto 1.549.000 spettatori, pari all'11,2% di share. Un po' meglio a Canale 5 con la serie prodotta da Lux Vide Hotel Costiera, che conquista 1.941.000 spettatori e il 14,4% di share. La serie della rete ammiraglia Mediaset si aggiudica quindi la serata, ma con un risultato che non basta a rendere particolarmente brillante il prime time.

La legge di Lidia Poët: un'immagine

Ancora una volta la programmazione del prime time delle reti ammiraglie si trasforma in un problema. Al di là degli accordi commerciali, che senso ha portare in chiaro due serie tv già completamente disponibili in streaming da tempo (ma non abbastanza da giustificare un rewatch completo)? Tra l'altro prodotti delle due piattaforme leader del settore in Italia (quindi con il maggior numero di abbonati)?

Hotel Costiera è stata distribuita da Prime Video nel 2025, e poi cancellata, La legge di Lidia Poët, qualitativamente assai peggiorata con gli anni, esiste nel catalogo Netflix dal 2023.

Le altre reti confermano il trend stagionale: su Italia 1, la partita di Coppa Italia Torino-Monza totalizza 1.003.000 spettatori e il 6,3%. Rai 2 con il film L'ultima vendetta si ferma a 817.000 spettatori (5,6%), mentre Rai 3 con Il mio nome è Riccardo Cocciante ottiene 760.000 spettatori (4,9%).

La7, con In Onda Prima Serata, raggiunge 739.000 spettatori e il 4,8%. Più staccate le altre reti: Tv8 con The Karate Kid: La leggenda continua segna il 3,4%, il Nove con Comedy Match il 3%, mentre il 20 con Lara Croft: Tomb Raider arriva al 2%.

La Ruota della Fortuna vola nell'Access Prime Time

Canale 5 almeno un buon risultato l'ha portato a casa, e il merito va come sempre all'Access Prime Time e al duo Gerry Scotti-Samira Lui. Dopo Gira La Ruota della Fortuna, seguito da 3.455.000 spettatori (20,7%), La Ruota della Fortuna raggiunge 4.503.000 spettatori e il 26,2% di share.

Su Rai 1 L'Eredità Summer si ferma a 2.575.000 spettatori (15%) (ma durerà ancora per poco, perchè il 6 settembre torna Affari Tuoi), mentre Rai 3 con Un Posto al Sole totalizza 1.274.000 spettatori (7,4%). Un buon risultato anche per In Onda su La7, che raggiunge 1.257.000 spettatori e il 7,3%.

Casa a Prima Vista torna su Real Time con la nuova stagione e riparte benissimo, con 568.000 spettatori e il 3,3%, mentre sul Nove Cash or Trash - Chi Offre di Più? ottiene 510.000 spettatori (3%).