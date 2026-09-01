Hotel Costiera da stasera su Canale 5: trama, cast e numero di puntate della serie con Jesse Williams

Debutta stasera su Canale 5, per la prima volta in chiaro, Hotel Costiera, la serie con Jesse Williams ambientata tra il lusso di un albergo di Positano e i segreti della Costiera Amalfitana.

Al centro della storia c'è Daniel De Luca, per tutti DD, un ex marine italoamericano che torna nei luoghi della sua infanzia e trova lavoro come fixer di un esclusivo hotel.

Il suo compito è risolvere i problemi degli ospiti, soprattutto quelli che richiedono discrezione e soluzioni poco convenzionali. Ma a Villa Costiera c'è un caso che Daniel non può trattare come gli altri: Alice, la figlia del proprietario dell'hotel, è scomparsa e lui è l'unico ad aver visto il volto del presunto rapitore.

Da qui parte una storia che combina mistero, azione e commedia, alternando le vicende dei clienti dell'albergo alla ricerca di Alice e alle domande che circondano la sua scomparsa.

Hotel Costiera: la trama

Costiera. Jesse Williams nella prima foto della serie.

Daniel De Luca, detto DD, è un ex marine che decide di tornare in Italia, nel Paese dove ha trascorso parte della sua infanzia. A Positano trova lavoro a Villa Costiera, uno degli alberghi più esclusivi della zona. Daniel non è un concierge tradizionale. È un fixer, una figura incaricata di risolvere con discrezione le situazioni più complicate: problemi con gli ospiti, richieste fuori dall'ordinario e circostanze nelle quali la soluzione ufficiale non è necessariamente quella più efficace.

Il suo passato militare gli ha lasciato capacità e sangue freddo utili per affrontare questo tipo di incarichi. Ogni episodio lo porta così a confrontarsi con una nuova situazione, spesso al limite dell'assurdo, mentre cerca di proteggere gli interessi dell'hotel e dei suoi facoltosi clienti.

Parallelamente, però, Daniel si trova coinvolto nella vicenda di Alice Caetani, la figlia minore del proprietario di Villa Costiera. La ragazza è scomparsa e Daniel è l'unica persona ad aver visto il volto dell'uomo che potrebbe averla rapita. Augusto Caetani gli chiede di ritrovarla e da quel momento il lavoro di Daniel assume una dimensione diversa. Le indagini lo portano a confrontarsi con la famiglia e con una serie di persone che potrebbero sapere qualcosa sulla scomparsa di Alice.

La storia segue quindi due percorsi paralleli: da una parte i casi che Daniel deve risolvere per gli ospiti dell'hotel, dall'altra la ricerca della ragazza, che diventa il filo conduttore dell'intera stagione.

Il cast della serie crime

A interpretare Daniel De Luca è Jesse Williams, conosciuto dal pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Jackson Avery in Grey's Anatomy. L'attore è anche produttore esecutivo della serie.

Hotel Costiera. Una scena della serie

Maria Chiara Giannetta (che ha qui dovuto cimentarsi per la prima volta con una produzione completamente in inglese) interpreta Adele Caetani, la figlia maggiore di Augusto e sorella di Alice. Adele conosce molto bene la realtà dell'hotel e ha un carattere molto diverso da quello di Daniel: il loro rapporto diventa così uno degli elementi ricorrenti della serie.

Tommaso Ragno è Augusto Caetani, il proprietario di Villa Costiera e padre delle due ragazze. È lui a coinvolgere Daniel nella ricerca di Alice, affidandogli un compito che va oltre le normali responsabilità del suo lavoro. Amanda Campana interpreta Alice Caetani, la ragazza al centro del mistero che attraversa tutta la stagione.

Nel gruppo di persone che affianca Daniel ci sono Antonio Gerardi, nel ruolo di Bignè, suo amico e alleato, Jordan Alexandra, che interpreta l'agente immobiliare Genny Ramirez, e Sam Haygarth, nei panni dell'eccentrico conte Tancredi Villanova Rochester.

Pierpaolo Spollon interpreta Bruno, un personaggio enigmatico collegato alla vicenda di Alice. In Hotel Costiera ritroveremo anche diverse guest star, tra cui Massimo Ghini, Cristina Donadio ed Elettra Lamborghini, che appare nei panni di se stessa.

Per quante serate ci farà compagnia Hotel Costiera?

Hotel Costiera. Una scena della serie

La prima e unica stagione della serie (non rinnovata da Amazon Prime Video) è composta da 6 episodi, della durata di circa 45 minuti ciascuno. Canale 5 ha deciso di distribuitli in due serate (oggi e giovedì 3 settembre), mandando dunque in onda 3 episodi per ciascun appuntamento.

Hotel Costiera sarà naturalmente visibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Dopo la mezzanotte di oggi saranno disponibili solo gli episodi trasmessi, per vedere la stagione intera bisognerà aspettare invece giovedì prossimo. L'alternativa esiste ma è a pagamento, in quanto la serie è presente nel catalogo di Prime Video.