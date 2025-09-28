Hotel Costiera, Amanda Campana: "Spero che il pubblico guarderà la serie in lingua originale"

In Hotel Costiera, la serie Prime Video disponibile in streaming, Jesse Williams interperta Daniel De Luca, ex Marine ora problem solver all'albergo tra Amalfi e Positano di proprietà dei Caetani. Accanto a lui, il cast italiano composto da Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon, che abbiamo incontrato in occasione della presentazione dello show.

Hotel Costiera: chi sono Gerardi, Campana e Spollon?

Jesse Williams in una scena

Tra una battuta e l'altra, scopriamo quale dolce della costiera rappresenta meglio la serie. Non a caso si tratta anche del soprannome del personaggio di Antonio Gerardi: Bignè. "ripieno alla crema, perché un classico funziona sempre". Amanda Campana interpreta invece Alice, la figlia minore di Augusto scomparsa, che Daniel deve ritrovare: rappresentare il collante tra i personaggi e le due lingue. Insomma la linea narrativa orizzontale della serie.

Ci dice Pierpaolo Spollon che veste invece i panni di Bruno, l'apparente antagonista della storia: "Credo che uno degli elementi peculiari di questa sceneggiatura è che sia stata scritta con dei personaggi da subito molto caratterizzati, perché già dagli script sapevamo la direzione in cui saremmo andati. Andando avanti, però, si entra più in profondità e si fanno vedere le sfumature, quindi da - passatemi il termine - 'macchiette', veniamo umanizzati nel corso degli episodi. Questo succede anche con il thriller: nel momento in cui vai a parlare con un assassino, capisci meglio le sue motivazioni".

Due lingue nella serie Prime Video: ostacolo oppure risorsa?

Pierpaolo Spollon è Bruno

La doppia lingua in cui è stata girata Hotel Costiera può essere tanto una difficoltà quanto uno stimolo. C'è un momento durante le riprese in cui il cast italiano si è reso conto che se fosse stata una produzione solo italiana, avrebbe avuto quel quid in meno? Ne è convinta Amanda Campana: "Anche solo per un divertimento personale, è stato un guadagno il bilinguismo. Un valore aggiunto per la distribuzione e sotto qualunque punto di vista. Anzi, personalmente mi auguro che venga guardata in lingua originale. Se non sapete l'inglese magari aiutatevi con i sottotitoli, però secondo me è molto importante per la serie".

Sparito l'imbarazzo sull'essersi dovuti doppiare tra lei e Spollon e scherzando sul fatto che a Gerardi invece non sia servito, parlando spesso in dialetto, ci dice l'interprete di Bruno: "Mentre giravamo è emerso in me qualcosa di campanilistico, del tipo 'Ora che c'è questo attore americano, gli facciamo vedere che anche noi italiani siamo in grado". Del resto, in percentuale era più il cast italiano a parlare in inglese che viceversa: "Sembra una serie straniera per noi anche se la giriamo in Italia (ride). Gli americani erano a proprio agio. Ho sentito questa challenge con loro".

Hotel Costiera: un confronto tra Daniel e Bignè

Poi - come raccontato anche dal regista Adam Bernstein e dalla co-protagonista Maria Chiara Giannetta, è arrivato Jesse Williams con la sua proverbiale pazienza. E Antonio Gerardi dice: "Ho imparato tanto da Jesse. È sempre concentrato. Io tra un ciak e un altro, mi allontano, bevo un caffè, prendo una sigaretta, parlo in dialetto. Lui invece rimane nel personaggio e sul 'qui e ora'".