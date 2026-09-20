Forbidden Fruit, anticipazioni delle trame dal 21 al 27 settembre 2026: Çagatay lascia Yildiz

Forbidden Fruit è la soap turca che racconta intrighi, passioni, rivalità e lotte per il potere attraverso le vicende di Yildiz, Ender, Çagatay e degli altri protagonisti. Al centro della storia ci sono ambizioni, segreti, tradimenti e matrimoni che finiscono spesso per sconvolgere gli equilibri familiari. Yildiz continua a cercare la propria felicità accanto a Çagatay, mentre Ender e Sahika sono impegnate in una nuova battaglia contro Hasan Ali. Intorno a loro si muovono Feride, Asuman, Zehra, Cansu, Caner e Mert, ciascuno alle prese con interessi e strategie personali.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le trame di Forbidden Fruit dal 21 al 27 settembre vedono Yildiz alle prese con nuove tensioni nel matrimonio con Çagatay, mentre Cansu si avvicina sempre di più alla coppia nascondendo le sue vere intenzioni. Nel frattempo, Ender e Sahika continuano a cercare un modo per mettere in difficoltà Hasan Ali, ma i loro piani non vanno come previsto. Tra ricatti, inganni, gelosie e nuove alleanze, anche Feride finirà sempre più coinvolta nelle dinamiche della famiglia.

Lunedì 21 settembre

Yildiz litiga con Çagatay a causa di Alp. Su consiglio di Emir, decide quindi di provare a migliorare i rapporti con la famiglia del marito. Per questo regala un abito a Feride, ma il dono finisce per creare un equivoco legato alla taglia.

Yildiz organizza inoltre una cena con Cansu per cercare di compiacere Hasan Ali. Durante la serata, Cansu riesce a conquistare tutti grazie al suo atteggiamento dolce e ingenuo. Dietro questa immagine, però, nasconde il suo legame con Ender e Sahika. Durante la cena Cansu incontra anche Caner, che finge di non conoscere i piani delle due donne.

Şevval Sam nel ruolo di Ender Çelebi nella serie televisiva Forbidden Fruit

Martedì 22 settembre

Sahika ed Ender convincono Nurgul a chiedere ospitalità a Yildiz. Feride, però, si oppone alla sua presenza. Yildiz cerca allora una soluzione e riesce a persuadere Zehra ad accogliere Nurgul in casa sua.

Le continue tensioni familiari provocano intanto un malore a Yildiz. Çagatay, preoccupato per la moglie, fa arrivare un medico per visitarla. Dopo averla controllata, il medico le raccomanda di evitare il più possibile lo stress.

Mercoledì 23 settembre

Mert scopre che Zehra ha contattato Caner e decide di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. L'uomo finge infatti di essere geloso per riuscire a manipolare la moglie.

Eda Ece nel ruolo di Yildiz Yılmaz nella soap opera Forbidden Fruit

Quando nota inoltre la presenza di Nurgul in casa, Mert accusa Zehra di aver preso ancora una volta una decisione importante senza consultarlo. L'uomo le impone quindi di mandare via la donna.

Giovedì 24 settembre

Dopo essere stata cacciata da Mert, Nurgül si rifugia da Yildiz e la costringe ad accompagnarla a fare shopping e poi a pranzo in un ristorante di lusso. La donna minaccia infatti Yildiz di rovinarle la reputazione se non asseconderà le sue richieste.

Durante il pranzo, Nurgül ruba il portafoglio a Sevilay, provocando un grande scandalo. La situazione arriva alle orecchie di Hasan Ali, che va su tutte le furie e affronta Yildiz insieme a Çagatay e Feride.

Stanco dei continui problemi, Çagatay decide di separarsi da Yildiz e lascia la casa per rifugiarsi in un albergo. L'uomo beve fino a ubriacarsi e viene raggiunto da Cansu, che lo accompagna nella sua stanza.

Feride Taşkin nella soap opera turca Forbidden Fruit dove veste i panni di Çağatay.

Il giorno successivo, Cansu fa credere a Çagatay che, durante la notte, lui le abbia confessato di amarla. Nel frattempo Yildiz è preoccupata per il marito e riesce soltanto a sentirlo telefonicamente, in attesa di poter chiarire con lui quanto accaduto.

Venerdì 25 settembre

Ender e Sahika cercano un nuovo modo per incastrare Hasan Ali. Le due organizzano una seduzione con Svetlana, con l'obiettivo di ottenere delle prove compromettenti contro l'uomo e poterlo successivamente ricattare.

Il piano, però, non va come previsto. Hasan Ali scopre il loro complotto e riesce a mandarlo a monte. Ender e Sahika sono quindi costrette a cambiare strategia e a trovare un altro modo per colpire il loro nemico.

Sabato 26 settembre - ore 15.30

Hasan Ali avverte Ender di aver scoperto il piano organizzato insieme a Sahika. Le due donne, però, non hanno alcuna intenzione di arrendersi e decidono di provare a colpirlo attraverso Mahmut.

Con l'aiuto di Nurgül, contattano Osman il Canguro, un pregiudicato che dovrà fingere di avere informazioni sull'assassino del padre di Mahmut.

Eda Ece e Aysegül Çinar

Intanto Çagatay torna a casa dopo aver trascorso la notte in albergo. Alla moglie racconta di aver dormito fuori perché era ubriaco. Yildiz, però, rimane sospettosa e manda Emir a controllarlo. Il piano viene scoperto e tra i due scoppia una discussione, che alla fine si conclude con una riconciliazione.

Nel frattempo Cansu continua a cercare di avvicinarsi a Yildiz e viene invitata a cena. Durante la serata confessa a Çagatay di essere innamorata di lui. Davanti agli altri, però, racconta soltanto di essere innamorata di un uomo già impegnato, senza rivelarne l'identità.

Yildiz, ignara della verità, le consiglia di dimenticare quell'uomo e di andare avanti.

Intanto Asuman cerca di avvicinare Feride alla famiglia e prova a farle trascorrere del tempo insieme a Halit Can. La donna finisce per affezionarsi al bambino, anche se cerca di non mostrare i suoi sentimenti.

Domenica 27 settembre - ore 15.30

Seguendo le indicazioni di Ender e Sahika, Osman incontra Mahmut fingendo di avere informazioni sull'assassino di suo padre. Racconta che il sicario avrebbe agito per vendicarsi di Hasan Ali, accusandolo di averlo rovinato economicamente.

Osman lascia quindi a Mahmut il proprio contatto, nel caso avesse bisogno di ulteriori informazioni, cercando allo stesso tempo di ottenere da lui un aiuto economico.

Intanto Çagatay scopre da Sedai il piano della escort organizzato da Ender e Sahika ai danni di Hasan Ali e decide di informare Yildiz.

Nesrin Cavadzade nel ruolo di Şahika Ekinci

Cansu continua invece la sua strategia per avvicinarsi alla famiglia. Questa volta cerca di conquistare la fiducia di Feride, raccontandole di avere un rapporto difficile con la propria madre.

Alla festa di compleanno di Mert, Zehra sorprende tutti con una decisione importante: annuncia di voler cedergli le sue azioni della holding, aumentando così il suo potere.

Nel frattempo Ender e Sahika tentano ancora una volta di vendicarsi di Hasan Ali. Le due preparano dei baklava contenenti un lassativo, ma il loro piano fallisce e finisce per coinvolgere anche altre persone.

Hasan Ali, invece di reagire con rabbia, prende la situazione con divertimento e decide di preparare una nuova mossa contro Ender e Sahika.