Hotel Costiera, come finisce (forse per sempre) la serie con Jesse Williams, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda l'ultimo appuntamento in chiaro con Hotel Costiera, con tre episodi consecutivi, il 4, il 5 e il 6, intitolati rispettivamente Hassan, Bruno e Alice.

È qui che si chiude il primo (e per il momento unico) capitolo della storia di Daniel De Luca, il fixer interpretato da Jesse Williams.

E proprio nell'ultima serata la ricerca arriva al punto di svolta, ma arrivare alla ragazza non sarà sufficiente: qualcuno sembra sempre essere un passo avanti a Daniel.

Hotel Costiera, cosa succede nell'ultima puntata

Hotel Costiera. Una scena della serie

A Villa Costiera arriva un ospite decisamente fuori dagli schemi: un bambino di nome Hassan riesce a intrufolarsi nell'hotel nascosto nel furgone delle consegne. Il ragazzino sta cercando proprio Daniel e il suo arrivo mette la squadra davanti a un nuovo interrogativo. Perché Hassan ha bisogno di lui? E soprattutto, da cosa sta cercando di proteggersi?

Daniel e i suoi collaboratori cercano di tenerlo al sicuro, mentre provano a ricostruire la storia che lo ha portato fino a Villa Costiera. Le informazioni fornite dal bambino si rivelano però molto più importanti del previsto. È grazie a Hassan che Daniel scopre finalmente dove si trova Alice.

Il protagonista si precipita nel luogo indicato, convinto di essere ormai arrivato alla soluzione del mistero. Ma la scoperta non è quella che sperava: qualcuno lo ha preceduto. La pista che sembrava condurre direttamente ad Alice apre così un nuovo capitolo dell'indagine.

La situazione diventa sempre più pericolosa: Daniel riesce a ricostruire cosa è successo ad Alice e scopre che la ragazza è stata rapita da una banda di ladri. Il motivo del sequestro è legato a una rapina particolarmente ambiziosa. La banda vuole infatti utilizzare Alice per riuscire a impossessarsi di una collana dal valore inestimabile, destinata a essere messa all'asta proprio a Villa Costiera.

Hotel Costiera. Una scena della serie

Daniel e la sua squadra devono quindi cambiare strategia. Per arrivare alla ragazza decidono di manipolare Bruno (Pierpaolo Spollon), l'uomo che Daniel aveva finalmente rintracciato, così da ottenere informazioni utili a individuare la villa nella quale la banda tiene Alice prigioniera.

La situazione sembra finalmente volgere a favore di Daniel, ma proprio quando sta per arrivare al momento decisivo e salvare Alice, qualcosa cambia ancora una volta e il piano rischia di saltare proprio sul più bello. A questo punto Daniel sa che la ragazza è nelle mani della banda e che la collana rappresenta la chiave per ottenere la sua liberazione. Non può però semplicemente consegnarla ai rapitori senza pensare alle conseguenze.

Daniel, la sua squadra e la famiglia di Alice devono collaborare per costruire un piano e utilizzare l'asta di Villa Costiera per arrivare allo scambio. Ma l'asta si trasforma rapidamente in una situazione piena di tensione e colpi di scena. Il piano preparato da Daniel non procede esattamente come previsto e il protagonista è costretto a ricorrere a una soluzione alternativa. Ed è qui che entra in gioco il piano B segreto di Daniel. Sarà proprio questa la sua ultima possibilità per ribaltare la situazione, liberare Alice e impedire che la banda riesca a portare a termine il colpo.

Daniel arriva all'ultimo confronto con un piano che potrebbe permettergli di liberare la ragazza, ma l'asta e la presenza della banda rendono tutto estremamente rischioso. La soluzione passa ancora una volta dalla capacità di Daniel di anticipare le mosse degli avversari.

L'ultimo episodio, il sesto, è quindi quello nel quale la ricerca di Alice arriva finalmente alla sua conclusione e Daniel deve giocarsi tutto per riportarla sana e salva a Villa Costiera.

Hotel Costiera finisce per sempre?

Hotel Costiera. Una scena della serie

Con l'episodio Alice si conclude la prima stagione di Hotel Costiera, composta da sei episodi. Resta però una domanda per il futuro: rivedremo Jesse Williams nei panni di Daniel De Luca?

La decisione di Prime Video, distributore di quella che per ora è l'unica stagione della serie, è arrivata a dicembre 2025: Hotel Costiera non ha ottenuto il rinnovo per il secondo ciclo di episodi. Non è detto, però, che per De Luca non ci saranno nuove storie: Fremantle, che ha prodotto i sei episodi tramite la società Lux Vide, è infatti alla ricerca di un nuovo partner distributivo, non è detto che non riesca a trovarlo.