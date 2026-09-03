Hotel Costiera, come finisce (forse per sempre) la serie con Jesse Williams, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda l'ultimo appuntamento in chiaro con Hotel Costiera, con tre episodi consecutivi, il 4, il 5 e il 6, intitolati rispettivamente Hassan, Bruno e Alice.
È qui che si chiude il primo (e per il momento unico) capitolo della storia di Daniel De Luca, il fixer interpretato da Jesse Williams.
E proprio nell'ultima serata la ricerca arriva al punto di svolta, ma arrivare alla ragazza non sarà sufficiente: qualcuno sembra sempre essere un passo avanti a Daniel.
Hotel Costiera, cosa succede nell'ultima puntata
A Villa Costiera arriva un ospite decisamente fuori dagli schemi: un bambino di nome Hassan riesce a intrufolarsi nell'hotel nascosto nel furgone delle consegne. Il ragazzino sta cercando proprio Daniel e il suo arrivo mette la squadra davanti a un nuovo interrogativo. Perché Hassan ha bisogno di lui? E soprattutto, da cosa sta cercando di proteggersi?
Daniel e i suoi collaboratori cercano di tenerlo al sicuro, mentre provano a ricostruire la storia che lo ha portato fino a Villa Costiera. Le informazioni fornite dal bambino si rivelano però molto più importanti del previsto. È grazie a Hassan che Daniel scopre finalmente dove si trova Alice.
Il protagonista si precipita nel luogo indicato, convinto di essere ormai arrivato alla soluzione del mistero. Ma la scoperta non è quella che sperava: qualcuno lo ha preceduto. La pista che sembrava condurre direttamente ad Alice apre così un nuovo capitolo dell'indagine.
La situazione diventa sempre più pericolosa: Daniel riesce a ricostruire cosa è successo ad Alice e scopre che la ragazza è stata rapita da una banda di ladri. Il motivo del sequestro è legato a una rapina particolarmente ambiziosa. La banda vuole infatti utilizzare Alice per riuscire a impossessarsi di una collana dal valore inestimabile, destinata a essere messa all'asta proprio a Villa Costiera.
Daniel e la sua squadra devono quindi cambiare strategia. Per arrivare alla ragazza decidono di manipolare Bruno (Pierpaolo Spollon), l'uomo che Daniel aveva finalmente rintracciato, così da ottenere informazioni utili a individuare la villa nella quale la banda tiene Alice prigioniera.
La situazione sembra finalmente volgere a favore di Daniel, ma proprio quando sta per arrivare al momento decisivo e salvare Alice, qualcosa cambia ancora una volta e il piano rischia di saltare proprio sul più bello. A questo punto Daniel sa che la ragazza è nelle mani della banda e che la collana rappresenta la chiave per ottenere la sua liberazione. Non può però semplicemente consegnarla ai rapitori senza pensare alle conseguenze.
Daniel, la sua squadra e la famiglia di Alice devono collaborare per costruire un piano e utilizzare l'asta di Villa Costiera per arrivare allo scambio. Ma l'asta si trasforma rapidamente in una situazione piena di tensione e colpi di scena. Il piano preparato da Daniel non procede esattamente come previsto e il protagonista è costretto a ricorrere a una soluzione alternativa. Ed è qui che entra in gioco il piano B segreto di Daniel. Sarà proprio questa la sua ultima possibilità per ribaltare la situazione, liberare Alice e impedire che la banda riesca a portare a termine il colpo.
Daniel arriva all'ultimo confronto con un piano che potrebbe permettergli di liberare la ragazza, ma l'asta e la presenza della banda rendono tutto estremamente rischioso. La soluzione passa ancora una volta dalla capacità di Daniel di anticipare le mosse degli avversari.
L'ultimo episodio, il sesto, è quindi quello nel quale la ricerca di Alice arriva finalmente alla sua conclusione e Daniel deve giocarsi tutto per riportarla sana e salva a Villa Costiera.
Hotel Costiera finisce per sempre?
Con l'episodio Alice si conclude la prima stagione di Hotel Costiera, composta da sei episodi. Resta però una domanda per il futuro: rivedremo Jesse Williams nei panni di Daniel De Luca?
La decisione di Prime Video, distributore di quella che per ora è l'unica stagione della serie, è arrivata a dicembre 2025: Hotel Costiera non ha ottenuto il rinnovo per il secondo ciclo di episodi. Non è detto, però, che per De Luca non ci saranno nuove storie: Fremantle, che ha prodotto i sei episodi tramite la società Lux Vide, è infatti alla ricerca di un nuovo partner distributivo, non è detto che non riesca a trovarlo.