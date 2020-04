Artemis Fowl: il nuovo teaser annuncia la data di lancio su Disney+

Disney ha rivelato in queste ore la data d'uscita di Artemis Fowl, che sarà lanciato sulla piattaforma streaming Disney+, tramite il nuovo teaser trailer del live-action, originariamente previsto per l'uscita nei cinema a maggio, ma che ora debutterà in digitale il 12 giugno.

L'adattamento firmato da Kenneth Branagh del libro più venduto di Eoin Colfer è stato, infatti, originariamente fissato per agosto 2019, poi spostato a maggio 2020. Vista la chiusura dei cinema a causa del COVID-19, Disney ha poi deciso di rendere disponibile Artemis Fowl in esclusiva su Disney+, per permettere alla pellicola di essere rilasciata a giugno.

La decisione potrebbe essere stata guidata sia dal ritardo di un anno dalla sua data di rilascio originale, già in essere, e poi anche dall'accoglienza poco calorosa che il suo trailer più recente ha ricevuto dai fan.

Disney+, Bob Iger: "Dopo Artemis Fowl potrebbero debuttare in streaming altri film"

Come anticipato, Artemis Fowl è un adattamento dell'omonimo romanzo di Eoin Colfer, il primo di una serie di otto. Il film è diretto da Kenneth Branagh e vede come protagonisti Colin Farrell, Judi Dench, Nonso Anozie e Josh Gad insieme a due nuovi talento, Ferdia Shaw e Lara McDonnell. Nel film, la storia del primo libro sembra essere stata rafforzata incorporando elementi di romanzi successivi, modifica che i fan di Artemis Fowl non avrebbero apprezzato.