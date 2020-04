Disney+, Bob Iger: "Dopo Artemis Fowl potrebbero debuttare in streaming altri film"

Disney+ potrebbe distribuire altri film che non possono debuttare sul grande schermo, come accadrà con Artemis Fowl. A rivelarlo è stato l'amministratore delegato dello studio durante una nuova intervista in cui ha parlato della complicata situazione della distribuzione internazionale a causa della chiusura delle sale.

Pochi giorni fa i portavoce della Disney avevano annunciato le nuove date di distribuzione di titoli molto attesi come Black Widow e Mulan, che si vuole portare nelle sale. Bob Iger ha però sottolineato: "Ci sono alcuni titoli che abbiamo deciso di proporre su Disney+. Ne abbiamo già annunciato uno, Artemis Fowl, che sarebbe stato distribuito nei cinema. Altri film sono stati semplicemente posticipati".

Il responsabile dello studio ha proseguito: "In alcuni casi abbiamo spostato i progetti su Disney+ più velocemente rispetto a quanto avrebbero dovuto fare. Frozen 2 era uno di quelli, ma Onward ne è l'esempio più grande. Era nei cinema quando è successo. Abbiamo pensato a un periodo in pay-per-view, durato un paio di settimane, durante il quale le persone potevano comprarlo e averlo. E poi abbiamo finito per metterlo su Disney+".

Iger ha quindi aggiunto: "Per quanto riguarda i film dopo Artemis Fowl, potrebbero esserci un altro paio di titoli che potrebbero essere distribuiti direttamente su Disney+, ma per la maggior parte dei film aspetteremo semplicemente gli slot utili. In alcuni casi abbiamo già annunciato le nuove date, posticipate rispetto alle precedenti".