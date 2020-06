Artemis Fowl, Kenneth Branagh: "I sequel? Gli spettatori decideranno se potremo realizzarli"

Artemis Fowl arriverà su Disney+ il 12 giugno e Kenneth Branagh ha rivelato che il progetto possiede il potenziale per realizzare dei sequel che permettano di seguire sugli schermi la storia ideata dallo scrittore Eoin Colfer.

Il racconto potrebbe infatti proseguire a lungo considerando che sono stati pubblicati ben otto romanzi.

Il filmmaker ha spiegato che per creare la sceneggiatura del lungometraggio si è attinto ai primi due libri e aggiunto dei passaggi originali. Dal secondo volume, infatti, si è preso il rapimento del padre per avere un elemento in grado di creare un legame emotivo tra gli spettatori e il personaggio di Artemis. Ferdia Shaw interpreta il protagonista di Artemis Fowl e il regista Kenneth Branagh ha risposto a una domanda di ComicBook relativa alla realizzazione di sequel, in grado di mostrare il giovane attore crescere come accaduto con Daniel Radcliffe in Harry Potter, dichiarando: "C'è una possibilità e beh, chi lo sa? Il pubblico decide, sicuramente, e penso che ci siano molti elementi che possiedono un immenso potenziale".

Il filmaker ha inoltre già delle idee riguardanti gli elementi della storia che potrebbero essere alla base del secondo lungometraggio: "La rivalità, la qualità contradditoria, l'amicizia tra Holly e Artemis, il doppio atto di Artemis e Butler è una componente deliziosa, e penso che ci siano tutte le premesse e il potenziale per Juliette, l'irritablità del personaggio del Comandante Root, oltre a tutti gli eventi legati alla scoperta della magia, penso ci sia il materiale giusto".

Branagh ha però sottolineato: "La difficoltà con queste cose, in particolare quando si ha un'ombra imponente come quella rappresentata dal successo di Harry Potter, è che sia una situazione in grado di intimidire, quindi penso che realizzare dei capitoli successivi sia complicato, ma abbiamo dato il meglio. Il materiale c'è, le performance sono grandiose, e se il pubblico lo vorrà potremo tornare da loro".

Al centro della trama del film c'è un genio dodicenne, discendente di una famiglia composta da incredibili criminali, che si ritrova coinvolto in una battaglia con una potente e nascosta specie di fate che potrebbe essere la causa della scomparsa di suo padre.

I protagonisti sono Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh Gad, e Judi Dench.

Branagh sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Matthew Jenkins e Angus More Gordon.

La sceneggiatura è stata firmata da Conor McPherson.