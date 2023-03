Arrowverse, lo sfogo del creatore: "Neppure un incontro con James Gunn. Ho sprecato 10 anni della mia vita"

L'Arrowverse, universo supereroistico di punta della CW, si appresta a concludersi definitivamente con la nona e ultima stagione di The Flash, attualmente in onda. Era il 2012 quando arrivò sugli schermi la prima stagione di Arrow, show che diede poi il via a numerosi spinoff, tra cui appunto The Flash, portando sullo schermo numerosissimi personaggi del mondo dei fumetti DC.

Ma il creatore dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, non è sembrato molto contento della sua esperienza. In un lungo post sul suo pubblico ha addirittura dichiarato di come, a suo modo di vedere, abbia perso del tempo prezioso: "Lavorare con la DC è stata una sfida appagante dal punto di vista creativo, ma ha comportato immensi sacrifici, avversità e problemi personali. Tutte cose che dal punto di vista professionale non mi hanno portato a nulla. Pensavo che l'Arrowverse mi avrebbe portato a qualcosa di più grosso ma sento, professionalmente parlando, di aver sprecato tempo prezioso della mia carriera".

Marc ha poi parlato di come in molti pensavano che il grande crossover Crisi sulle terre infinite avrebbe portato a chiamate importante dai piani alti, ma così non è stato: "Prima ancora che la Marvel portasse sullo schermo il concetto di Multiverso noi lo avevamo fatto con Crisi sulle terre infinite. Eravamo riusciti a collegare tra loro show e film del passato come Smalville, il Batman del 1989, la serie su Batman degli anni '60, la prima serie su Flash, Titans, Doom Patrol e via discorrendo. Per non parlare del fatto che Ezra Miller è tornato a indossare i panni del Flash cinematografico incontrando quello di Grant Gustin. Ma non ha portato a nulla, nessuno mi ha chiamato".

A quanto pare, dunque, gli show dell'Arrowverse non verranno ripescati da James Gunn per la costruzione del nuovo DC Universe che inizierà ufficialmente nel 2025.