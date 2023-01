The Flash, Stephen Amell torna a indossare i panni di Oliver Queen nelle nuove foto dal set

Il ritorno di Stephen Amell nell'Arrowverse era già stato anticipato, ma diamo un'occhiata le prime foto dal set della nona e ultima stagione di The Flash che lo vedono di nuovo nei panni di Oliver Queen.

I lavori per la nona e ultima stagione di The Flash sono in corso d'opera, e dal set della serie dell'Arrowverse ci arrivano nuove foto, questa volta che confermano il ritorno di Stephen Amell nei panni di Oliver Queen.

La notizia del ritorno del protagonista di Arrow nell'universo di supereroi che lo ha imposto come principale prestavolto di Oliver Queen a.k.a. Green Arrow era ormai nota a tutti, sebbene tali non siano le modalità con le quali potrà accadere, vista la sorte del personaggio negli ultimi episodi dello show.

Fatto sta che rivedremo Stephen Amell nel ruolo di Oliver, e succederà in The Flash, precisamente nella nona stagione, quella conclusiva per la seconda serie dell'Arrowverse guidata invece da Grant Gustin.

E a dimostrazione di ciò, come riporta anche CBM, arrivano ora le prime foto dal set, nelle quali possiamo vedere entrambi gli attori.

Cosa accadrà mai che vedremo di nuovo il coinvolgimento di Oliver? E come sarà possibile? Ci saranno ulteriori viaggi nel tempo? E cosa potrebbe voler dire questo per la storia di The Flash?

The Flash 9: Oliver Queen e Barry Allen di nuovo insieme, confermato il ritorno di Stephen Amell

Lo scopriremo solo con l'avvicinarsi della messa in onda degli episodi su The CW.