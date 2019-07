Arrow: gli eroi dell'Arrowverse dicono addio a Stephen Amell in un video commovente

Gli eroi dell'Arrowverse hanno realizzato un video strappalacrime per dire addio alla star di Arrow Stephen Amell, che sta per concludere il suo ciclo. La scomparsa di Oliver Queen segnerà la fine di un'era per i supereroi del piccolo schermo, dopo 8 gloriose stagioni Arrow si concluderà. Mancano ancora mesi al gran finale, ma le star dell'Arrowverse si sono portate avanti realizzando un video di saluti e commiati diffusi da Entertainment.

"Con Arrow che sta per finire, volevo mostrare il mio affetto a Stephen Amell. Questo mondo non sarebbe stato possibile senza Stephen e senza le basi gettate da Arrow" commenta la star di The Flash Grant Gustin. "Non dimenticherò mai quando sono apparso sul set il primo giorno spaventato a morte, ero così nervoso dopo essermi guardato tutto Arrow, ma sono stato accorto a braccia aperte. Sono diventato parte di questo universo di supereroi e sarò sempre grato per questo. Ti voglio bene, Stephen."

"Stephen, sei il nostro leader coraggioso, tu hai cominciato tutto. Sei uno stupidone e ti adoro" ha aggiunto la star di Supergirl Melissa Benoist.

"Ehi, è l'ultima stagione di Arrow. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio, speriamo che gli ultimi episodi siano fantastici" conclude Amell.

L'ottava e ultima stagione di Arrow farà ritorno su The CW a partire dal 15 ottobre. In Italia Arrow 8 dovrebbe arrivare nella primavera 2020 sul canale Premium Action.