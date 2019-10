Arrow 8: Stephen Amell sta girando l'ultimo episodio prima dell'addio

Arrow 8 si avvia alla conclusione e Stephen Amell sta per girare il suo ultimo episodio nei panni del vigilante incappucciato che i fan hanno imparato ad amare nel corso di queste 8 stagioni trascorse sugli schermi The CW.

Un addio annunciato, quello ad Arrow, già lo scorso marzo, quando il network aveva svelato che i soli 10 episodi che compongono la stagione 8 sarebbero stati il contributo dello show al crossover Crisi sulle Terre Infinite. Eppure il trovarsi faccia a faccia con la fine, nonostante fosse attesa da tempo, ha comunque reso triste Stephen Amell, che in questi anni non si è mai risparmiato sul set per il suo Oliver Queen, e che con un tweet malinconico ha annunciato ieri che 8 episodi sono ormai stati completati e resta quindi da girare solo l'ultimo, considerando che la puntata di Arrow ambientata nel crossover è già stata completata.

8 down.



1 to go.#Arrow — Stephen Amell (@StephenAmell) October 21, 2019

Il messaggio non ha mancato di generare una certa preoccupazione nei fan di Oliver Queen, e per una semplice questione di matematica: se gli episodi di Arrow 8 sono in totale 10, se Stephen Amell ne ha completati 8 e ne resta da girare uno solo, allora che fine farà Oliver in quell'ultima puntata in cui non dovrà comparire? Inutile dire che è una l'ipotesi che si sta facendo largo tra le altre: che il personaggio interpretato da Amell possa morire al termine de crossover Crisi sulle Terre Infinite.

La deduzione interessante, però, è anche un'altra: che il decimo episodio di Arrow 8 possa essere in realtà il pilot dello spin-off annunciato a settembre, Green Arrow and the Canaries, che avrà per protagoniste Mia Smoak (Katherine McNamara), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Laurel Lance (Katie Cassidy), le cui riprese sono cominciate, casualità, proprio ieri.