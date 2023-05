Arnold, Schwarzenegger allude alla sua infedeltà nel trailer della serie: "Dovrò convivere col rimorso"

Arnold Schwarzenegger non si tira indietro quando si tratta di raccontarsi, come dimostra il trailer della docuserie Netflix Arnold, dedicata alla sua vita e alla sua carriera, in cui il divo tocca temi delicati come la politica e perfino l'infedeltà nei confronti della moglie Maria Shriver che ha portato al divorzio.

Netflix ha diffuso il trailer di Arnold, docuserie in tre parti in arrivo il 7 giugno che segue la vita e la carriera del bodybuilder, attore e politico dalla sua infanzia in Austria al suo periodo come governatore della California fino al presente. Il trailer si apre con le immagini di un giovane Schwarzenegger impegnato nelle competizioni di bodybuilding e sollevamento pesi negli anni '60 e '60, per poi passare a documentare i suoi iconici ruoli al cinema come Terminator 2 - il giorno del giudizio e la campagna per diventare Governatore della California.

Arnold Schwarzenegger compie 75 anni: ecco i 10 migliori film della leggendaria action star

Tradimento e divorzio

Nel trailer, Arnold Schwarzenegger sembra alludere allo scandalo delle sue infedeltà che ha portato al divorzio da Maria Shriver nel 2011. "È stato molto duro per il mio matrimonio, per i miei rapporti con i figli", dice. "Ho causato abbastanza dolore alla mia famiglia. Dovrò conviverci per il resto della mia vita."

Maria Shriver ha chiesto il divorzio nel luglio 2011 dopo 25 anni di matrimonio. Due mesi prima della richiesta di divorzio, Schwarzenegger ha ammesso pubblicamente di aver avuto un altro figlio - Joseph Baena, che ora ha 25 anni - con la governante di lunga data della famiglia, Mildred Baena. Il divorzio dell'ex coppia è stato finalizzato nel dicembre 2021.

"La gente ricorderà i miei successi e quei fallimenti", dice l'attore nel trailer. Schwarzenegger e Shriver hanno quattro figli insieme: Patrick, Katherine, Christopher e Christina.

Terminator: Destino Oscuro, James Cameron sul flop "Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sono troppo vecchi"

Dall'Austria a Hollywood

La docuserie in tre parti (ogni episodio è di 45 minuti) "racconta il viaggio di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca alle più alte sfere del sogno americano" secondo una sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

Utilizzando interviste con lo stesso attore di Terminator, così come con "amici, nemici, costar e osservatori", la serie auspica a raccontare tutta la vita del divo, "dai giorni in cui sollevava bilancieri di ferro ai suoi trionfi a Hollywood, dal tempo speso a governare lo stato della California alle gioie e ai drammi della sua vita familiare in una storia che parla del suo personaggio più grande".

La docuserie Arnold è diretta dal regista Lesley Chilcott, che in precedenza ha diretto la docuserie Helter Skelter: An American Myth.

L'ultima apparizione sul grande schermo di Arnold Schwarzenegger risale al 2019 in Terminator: Destino Oscuro. Presto lo vedremo alle prese con la prima incursione nel piccolo schermo con la serie Netflix FUBAR, che debutterà il 25 maggio.