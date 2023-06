Arnold Schwarzenegger, la figlia Katherine svela: 'Mi lasciava a scuola con l'Hummer, ero mortificata'

Nel corso di una recente intervista radiofonica, Katherine Schwarzenegger, figlia maggiore di Arnold Schwarzenegger, ha ricordato quando il padre l'accompagnava a scuola da piccola a bordo di un Hummer.

Quando l'intervistatore ha chiesto a Katherine come fosse stato crescere con un padre così importante, stiamo parlando di Terminator in persona, la ragazza, oggi 33enne, ha risposto: "Ricordo che l'unico momento in cui mi sono resa conto che era diverso, era quando mio padre ci accompagnava a scuola con un Hummer senza finestrini, senza porte e senza tetto, e io ero mortificata".

"Si accostava e io dicevo: 'Puoi lasciarmi in fondo alla strada, per favore? Per favore, sono così imbarazzata. Possiamo prendere il minivan? Questa non sono io. Non mi piace per niente'", ha proseguito.

Infine, ha aggiunto: "Quella è stata l'unica volta in cui ho percepito che c'era qualcosa di diverso. Poi, crescendo, i ragazzi della mia classe si sono interessati molto di più a mio padre. È stato allora che ho pensato: 'Ok, è sicuramente diverso'".

Nella nuova docuserie Netflix, ora in streaming, intitolata Arnold, l'attore ha ricordato come la paternità lo abbia cambiato: "Diventare padre è stato qualcosa di completamente nuovo. Le persone ne parlano molto, ma non si capisce di cosa stiano parlando".

Arnold Schwarzenegger ammette i suoi errori commentando le accuse di molestie e il suo tradimento

"Quando è nata Katherine, mi sono scese le lacrime agli occhi. Ero molto emozionato per la vita che avevo appena creato con Maria e mi sono reso conto che questo è un mondo completamente diverso".