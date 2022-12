Terminator: Destino Oscuro, James Cameron sul flop "Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sono troppo vecchi"

Uscito nelle sale nel 2019, Terminator: Destino Oscuro è stato un tentativo per cercare di ravvivare il franchise di Terminator, facendo tabula rasa del passato e proponendosi come sequel diretto dello storico film uscito nel 1992. Il nuovo capitolo si è però rivelato un flop al box office. Secondo James Cameron, le ragioni dell'insuccesso sarebbero imputare all'età ormai avanzata delle star del film, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Terminator: Destino Oscuro, una scena d'azione del film con Linda Hamilton

"Credo che il problema principale fosse che io mi ero rifiutato di realizzare il film senza Arnold Schwarzenegger. Tim non lo voleva, ma io e Arnold siamo amici da 40 anni e sapevo come avrebbe reagito. Ho detto semplicemente che se avessero trovato il modo di coinvolgerlo avrei partecipato volentieri al progetto" ha dichiarato il regista ai microfoni di Deadline.

Terminator: Destino Oscuro, il regista Tim Miller: "Non lavorerò più con James Cameron"!

"E poi Tim voleva Linda Hamilton. Penso che il film avrebbe potuto sopravvivere alla presenza di Linda e di Arnold, ma con lei che ha 60 anni e lui 70, all'improvviso non è più il tuo Terminator. Non è nemmeno il Terminator di tuo padre, diventa il Terminator di tuo nonno. A noi ovviamente è piaciuto molto, abbiamo pensato che fosse figo realizzare un sequel di un film uscito nel 1991, ma capisco come i giovani spettatori facessero fatica ad immedesimarsi. Molti di loro non erano nemmeno nati all'epoca" ha aggiunto James Cameron.