Arnold Schwarzenegger compie 75 anni: ecco i 10 migliori film della leggendaria action star

Terminator: Destino Oscuro, Arnold Schwarzenegger durante una scena del film

Oggi, Sabato 30 Luglio 2022, Arnold Schwarzenegger compie 75 anni: eroe dei film d'azione, bodybuilder, uomo d'affari e governatore della California, l'attore austriaco è una vera e propria incarnazione vivente del sogno americano.

Arnold, nato a Thal, un piccolo comune austriaco, nel luglio del 1947, ha iniziato a scolpire il suo corpo e ad addestrare la sua mente sin dalla tenera età di 15 anni e in poco tempo è diventato un vero e proprio maestro di sollevamento pesi e una star del mondo del bodybuilding. Il primo titolo di Mr. Universo è arrivato nel 1967, all'età di 20 anni, e Schwarzenegger ha continuato a vincere per ben 4 anni consecutivi. Alcune persone sanno chi è per le sue prodezze fisiche relative a questo breve capitolo della sua carriera, ma tutti gli altri lo conoscono per gli iconici ruoli cinematografici interpretati sul grande schermo: dai trionfi di Conan e Terminator, a classici come Atto di forza e Predator, fino a commedie cult come Un poliziotto alle elementari.

Tutti conoscono svariate pellicole della filmografia di del leggendario interprete hollywoodiano ma, nel giorno del suo 75esimo compleanno, abbiamo deciso di ripercorrere le più importanti tappe della carriera della star, lasciandoci guidare anche dall'affetto e i ricordi personali per stilare una classifica dei 10 migliori film di Arnold Schwarzenegger.

10. Last Action Hero - L'ultimo grande eroe (1993)

Last Action Hero - L'ultimo grande eroe: Arnold Schwarzenegger in una scena

John McTiernan, il regista di Die Hard, sa sicuramente come dirigere un film d'azione ma in questo caso si è unito a Schwarzenegger per realizzare una parodia in cui un bambino viene risucchiato nell'universo cinematografico e si allea con il suo idolo. Nel corso degli anni i fan hanno rivalutato la pellicola che ironizza sui cliché dei film d'azione, ma quando uscì nelle sale Last Action Hero - L'ultimo grande eroe i critici la ridussero a brandelli ed incassò "soltanto" 50 milioni di dollari negli Stati Uniti. Tuttavia, in seguito recuperò parzialmente con gli incassi nel resto del mondo e le successive vendite in home video.

9. Un poliziotto alle elementari (1990)

Una scena di Un poliziotto alle elementari

È difficile credere che Arnie sia apparso in Un poliziotto alle elementari e in Atto di forza nello stesso anno ma è accaduto veramente: diretto da Ivan Reitman, con il quale aveva già lavorato un paio di anni prima per I Gemelli dividendo la scena con Danny DeVito, questo classico di famiglia ha conquistato intere generazioni di ragazzi che ormai lo considerano come un vero e proprio cult per sempre legato ai ricordi dell'infanzia. In uno dei suoi film più tranquilli e spensierati, Schwarzenegger interpreta un poliziotto sotto copertura che sta cercando di proteggere una madre e suo figlio da un assassino ma deve superare la più grande sfida di sempre: insegnare all'asilo.

8. Commando (1985)

Commando: Arnold Schwarzenegger in una scena

Proprio come Rambo, John Matrix è un combattente piuttosto riluttante: l'agente speciale in pensione vive in una casa di montagna ma quando la sua giovane figlia viene rapita è costretto a farsi coinvolgere in una rivoluzione sudamericana. La lezione che impariamo durante la visione di questa pellicola, come accade sovente in molti film di Schwarzenegger, è la seguente: mai fare arrabbiare Arnie, mai, per nessuna ragione. John ha sempre un lanciarazzi a portata di mano e può facilmente affrontare un intero esercito da solo: i proiettili gli girano magicamente intorno mentre lui colpisce il bersaglio ogni singola volta. Niente di Commando è neanche lontanamente verosimile, ma era il 1985 e la pellicola resta una pietra miliare del cinema di azione di Hollywood e della carriera dell'attore di ordine austriaca.

7. L'implacabile (1987)

L'Implacabile: Arnold Schwarzenegger in una scena del film

L'implacabile, una pellicola del 1987 diretta da Paul Michael Glaser, è stata molto liberamente tratta dal romanzo L'uomo in fuga di Stephen King e vede Arnold nel ruolo del protagonista Ben Richards: nella pellicola gli Stati Uniti si sono trasformati in uno stato totalitario in cui un game show costringe i detenuti a combattere contro gli assassini al fine di ottenere la libertà. Ben Richards (Arnie), un poliziotto condannato ingiustamente, si ritrova tra i concorrenti dopo essere stato usato come capro espiatorio dal governo americano.

6. True Lies (1994)

Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis in una sequenza del film True Lies

Arnie e il regista James Cameron tornano a lavorare insieme tre anni dopo Terminator 2, ma questa volta il futuro sembra un po' meno cupo in True Lies, un grandioso thriller d'azione su un venditore di computer che lavora come spia. Harry Tasker (Arnie) sospetta che sua moglie Helen (Jamie Lee Curtis) abbia una relazione, dopo aver sentito una telefonata tra lei e un venditore di auto usate chiamato Simon (Bill Paxton). Desideroso di dare a Helen l'eccitazione che sta cercando, Harry la catapulta nel bel mezzo di una missione segreta, ma i confini si confondono quando un gruppo terroristico rovina la sorpresa: la vera identità di Harry viene rivelata e la coppia si ritrova a combattere per la propria vita.

5. Conan il barbaro (1982)

Conan il barbaro: Arnold Schwarzenegger in una scena

Grazie a Conan il barbaro, il film del 1982 diretto da John Milius ispirato al personaggio creato da Robert Ervin Howard, Schwarzenegger acquisì notorietà a livello internazionale divenendo una delle più famose star d'azione di tutti i tempi. La pellicola è una storia epica di bestie feroci, damigelle in pericolo e muscoli: quando un signore della guerra e un esercito di stregoni uccide i suoi genitori e lo rende schiavo, Conan è costretto a insorgere e a passare la vita a prepararsi per la sua vendetta. Nel ruolo da protagonista, Arnold entusiasma il pubblico con il suo fisico mozzafiato e svariate scene di combattimento a ritmo serrato.

4. Predator (1987)

Predator è sicuramente uno dei progetti più interessanti a cui la star abbia preso parte: Arnie è il capo di una squadra di soccorso d'élite, in missione per salvare degli ostaggi dai guerriglieri dell'America Centrale, ma le cose non vanno secondo i piani e i membri del suo team vengono eliminati uno alla volta da un temibile guerriero extraterrestre. Pieno di azione, suspense e intensità, questo film è da sempre in testa alle classifiche dei film di fantascienza e il finale presenta uno dei più grandi scontri nella storia dei film d'azione.

3. Atto di forza (1990)

Atto di forza: Arnold Schwarzenegger in tutto il suo splendore

Atto di forza, una pellicola osannata dai fan per essere ancora attuale, divertente ed intrigante, è uno dei più popolari e memorabili titoli di fantascienza a figurare nella filmografia di Schwarzenegger: Douglas Quaid (Arnie) è un operaio edile del 21° secolo sposato con Lori (Sharon Stone) ma scopre, accidentalmente, che tutto il suo passato non è altro che una serie di ricordi fasulli impiantati nel suo cervello. Il film è sicuramente una delle migliori creazioni del regista Paul Verhoeven che porta mirabilmente sullo schermo mistero, violenza e azione, unendo il tutto ad una trama estremamente entusiasmante.

2. Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

terminator2

Nella pellicola originale, Arnold viene rimandato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor prima che dia alla luce il bambino che diventerà il capo dei ribelli umani deciso a sconfiggere per sempre Skynet, l'intelligenza artificiale che ha sterminato quasi del tutto la razza umana. Nel sequel Terminator 2 - Il giorno del giudizio, invece, Sarah (interpretata da Linda Hamilton) e il figlio di dieci anni John (Edward Furlong) vengono inseguiti da un nuovo Terminator più avanzato, il T-1000 (Robert Patrick), inviato indietro nel tempo per uccidere John e impedirgli di diventare il capo della resistenza: i due vengono aiutati da un secondo Terminator (Arnold Schwarzenegger), identico a quello inviato nel 1984 per uccidere Sarah.

1. Terminator (1984)

Terminator: Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo

La fase di casting di questo capolavoro senza tempo è forse una delle vicende più ironiche della storia di Hollywood: lo studio inizialmente voleva ingaggiare O.J. Simpson per interpretare Terminator, fino a quando James Cameron non ha fatto presente ai produttori che una star del football che si trasforma in un assassino spietato non sarebbe stata credibile. Terminator, col passare degli anni, è stata oscurata dal suo sequel, ma l'originale rimane un brillante film d'azione a basso budget che non fa altro che migliorare ogni volta che si riguarda a distanza di anni.

