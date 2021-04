Army of the Dead: Zack Snyder rivela la data di uscita del trailer

Svelata la data di uscita del trailer di Army of the Dead, nuovo film di Zack Snyder con Dave Bautista: il progetto sarà disponibile su Netflix

Zack Snyder ha svelato la data di uscita del trailer di Army of the Dead, fissata per martedì 13 aprile. Non ci siamo ancora ripresi da Zack Snyder's Justice League ed è già tempo di accogliere a braccia aperte un nuovo film del regista.

Attraverso il suo profilo Twitter, Zack Snyder ha condiviso un poster di Army of the Dead e ha rivelato che la data di uscita del trailer ufficiale è fissata per martedì 13 aprile. Il regista ha dichiarato: "Missione compiuta. Avete craccato il codice. Pronti per il trailer che arriverà martedì".

A proposito del suo film, Zack Snyder ha raccontato a Entertainment Weekly: "Si tratta di un clamoroso zombie heist movie senza alcun limite. Più generi si intrecciano tra loro. Ci sarà il caos da zombie al 100% ma avrete a che fare anche con straordinari esseri umani. Le persone rimarranno sorprese dalla quantità di amore e sentimenti che troveranno in questo film". Protagonista del progetto è Dave Bautista che ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Inizialmente avevo detto di non essere interessato perché ero alla ricerca di ruoli drammatici. Poi ho letto il copione e ho notato una profondità notevole. E poi, per essere franco, volevo fortemente lavorare con Zack Snyder".

Army of the Dead sarà disponibile su Netflix a partire dal 21 maggio prossimo. Il cast del film di Zack Snyder include anche i nomi di Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Rich Cetrone, Raul Castillo, Garret Dillahunt e Nora Arnezeder.