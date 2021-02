Army of the Dead: il primo poster del film di Zack Snyder svela la data di uscita su Netflix

Zack Snyder ha condiviso online un poster di Army of the Dead rivelando la data di uscita del film su Netflix e quando arriverà il primo teaser.

Zack Snyder ha condiviso online il primo poster di Army of the Dead, svelando inoltre quando verrà condiviso online il teaser e svelando la data di uscita del film: il 21 maggio arriverà infatti su Netflix l'atteso progetto ambientato in un mondo invaso dagli zombi.

Il regista ha accompagnato la locandina ufficiale soscrivendo online: "I sopravvissuti si prendono tutto. Il teaser arriverà questo giovedì".

Army of the Dead è stato scritto da Zack Snyder in collaborazione con Shay Hatten e Joby Harnold. Al centro della trama, come anticipato anche dal poster, c'è un gruppo di mercenari che, mentre il mondo deve affrontare un'invasione di zombi, pianificano un pericoloso e spettacolare crimine in un casinò di Las Vegas.

Il film ha come star Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

Army of the Dead ha già dato vita a un prequel che verrà diretto da Matthias Schweighöfer, protagonista del progetto con il ruolo di Ludwig Dieter. Hatten sarà coinvolto come sceneggiatore. Netflix, inoltre, ha odinato una serie animata spinoff intitolata Army of the Dead: Lost Vegas per raccontare il passato di Scott, il personaggio di Dave Bautista, e degli altri personaggi prima dell'epidemia zombi. Zack Snyder sarà regista di due puntate del progetto, mentre Jay Oliva avrà l'incarico di showrunner e regista.