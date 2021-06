Army of the Dead e Justice League: un'attrice paragona l'atmosfera su entrambi i set

L'interprete di Army of the Dead, Samantha Win, ha parlato delle differenze tra la lavorazione dello zombie movie di e quella di Justice League, che ha visto il regista lasciare il progetto prima della conclusione a causa di un grave lutto familiare.

Army of the Dead: Samantha Win in una scena

Samantha Win, vista di recente in Army of the Dead, ha fatto parte anche del cast di Justice League nel ruolo della guerriera amazzone Euboea. Nel corso di un'intervista con ScreenRant, l'attrice ha paragonato i due set sottolineando le differenze:

"Potevi sentire un'aria di libertà creativa sul set di Army of the Dead. Non sentivi sussurri del tipo 'Non possiamo farlo, hanno detto che non possiamo farlo, non possiamo farlo' o "Oh, no, questa parte dovrà probabilmente essere tagliata'. Nessuno di quei discorsi è stato fatto sul set di Army of the Dead. Zack ha potuto creare e girare ciò che voleva e poi prendere decisioni creative sul seguito in base a ciò che piaceva a lui, a Debbie e a tutti gli altri per il film. Non si percepivano i limiti che aveva con i suoi film precedenti. Credo che la pressione dell'Universo DC, del fatto di operare con personaggi molto noti e una fanbase che ha certe aspettative, non sia paragonabile rispetto a un film originale in cui lui è il creatore, il regista, il direttore della fotografia e l'operatore della macchina da presa. Sono certa che dalla sua parte avesse quella libertà creativa che abbiamo percepito anche noi sul set".

Army of the Dead, Zack Snyder conferma: gli zombie possono fare sesso e procreare

L'attrice ammette che anche a livello umano la differenza è stata palpabile: "Zack è sempre una persona vivace, vitale, piena di entusiasmo, ma sul set di Army of the Dead lo potevi davvero percepire. Il modo in cui è stato in grado di dirigere gli attori in un'ambiente senza pressione ha reso il lavoro divertente per noi. Le idee di tutti sono state prese seriamente, nessuna idea veniva ritenuta cattiva. Tutti ci siamo divertiti e siamo stati coinvolti nelle decisioni. Non sono stati gli executives DC a decidere, nessun attore è stato chiamato a corrispondere alle caratteristiche prestabilite di un personaggio. Sono stati gli attori e Zack a creare questi personaggi per la prima volta il che è stato davvero molto divertente."

Qui trovate la nostra recensione di Army of the Dead, zombie action horror incentrato su un team di mercenari che tenta di prelevare una forte somma di denaro dal caveau di un casinò in una Las Vegas colpita da un'apocalisse zombie. Alla guida del team il possente ex wrestler Dave Bautista.

Army of the Dead è disponibile su Netflix.