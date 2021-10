Army of the Dead: Lost Vegas, Vanessa Hudgens torna a collaborare con Zack Snyder

A dieci anni dall'uscita di Sucker Punch, Vanessa Hudgens torna a collaborare col regista Zack Snyder per la serie animata Netflix Army of the Dead: Lost Vegas.

Vanessa Hudgens e Zack Snyder tornano a collaborare a 10 anni dall'uscita dello scatenato Sucker Punch. Stavolta l'occasione è la serie anime Army of the Dead: Lost Vegas, nuovo capitolo della saga zombie horror Netflix Army of the Dead.

Dopo il successo di Army of the Dead, Zack Snyder ha annunciato l'arrivo su Netflix di una serie anime prequel intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, che rivelerà come sono andate le cose quando è scoppiata la prima epidemia.

Riconfermati nel cast vocale dello shwo gli interpreti del film David Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick ed Ella Purnell, tra i nuovi arrivi troviamo Vanessa Hudgens, la collega di Sucker Punch Jena Malone, Christian Slater, Joe Manganiello, Yetide Badaki, Harry Lennix, Ross Butler, Anya Chalotra, Christina Wren, Monica Barbaro e Nolan North.

La Hudgens ha confermato a Collider di aver completato il suo lavoro sulla serie dichiarando: "L'ho fatto. È stato un momento molto veloce".

L'attrice non ha rivelato molto sul suo personaggio, ma ha spiegato che Snyder l'ha scelta per un motivo molto particolare:

"Zach voleva che rimanessi abbastanza fedele a me stessa. Non voleva che creassi un'altra voce. Ha detto che una certa parte di me è molto simile al personaggio, quindi mi ha invitato ad appoggiarmi a quell'aspetto specifico di me stesso e a divertirmi. Lui è come un bambino cresciuto, quando sono con lui o lavoro con lui è molto facile divertirsi".

Army of the Dead: Lost Vegas non ha ancora una data di uscita. Il nuovo capitolo del franchise di Army of the Dead, il prequel Army of Thieves, che racconta la storia delle origini del personaggio di Dieter, interpretato da Matthias Schweighöfer, sarà disponibile su Netflix dal 29 ottobre.