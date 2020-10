Vanessa Hudgens come Catwoman: più sexy che mai nel costume in latex (FOTO)

L'attrice Vanessa Hudgens si trasforma in Catwoman indossando un sexy costume in latex: una foto per dare il benvenuto a Ottobre, il mese di Halloween.

Vanessa Hudgens diventa Catwoman nelle foto condivise su Instagram che la ritraggono mentre indossa il costume in latex della supereroina DC. L'attrice è solita pubblicare scatti del genere per dare il benvenuto al mese di ottobre.

Con l'arrivo di ottobre ha inizio quello che per molti rappresenta prima di tutto il mese di Halloween. Lo sa bene Vanessa Hudgens che, nelle scorse ore, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae mentre indossa il costume in lattice di Catwoman.

L'attrice, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Gabriella Montez in High School Musical: The Musical - The Series, è apparsa più sexy che mai nella foto attraverso cui dà il benvenuto decimo mese dell'anno. "Happy October 1st my ghoulish friends" ("Buon 1 ° ottobre miei macabri amici") si legge infatti nel post che ha subito calamitato l'attenzione dei suoi numerosi followers che nei commenti hanno espresso il proprio apprezzamento per il costume.

Alcuni fan le hanno suggerito di essere scritturata in un nuovo film incentrato sulla supereroina DC, scrivendo "Saresti una bellissima donna gatto". Un altro ragazzo ha taggato direttamente DC Universe dicendo "Dovreste chiamare Vanessa per un film su Catwoman!". Un follower ha poi dichiarato che, secondo lui, Hudgens sarebbe stata perfetta per The Batman, il nuovo film di Matt Reeves dove la donna gatto verrà interpretata da Zoe Kravitz.

Insomma, Vanessa Hudgens è ormai famosa ed apprezzata anche per la fantasia che sfoggia durante il mese di Halloween. C'è infatti chi scrive nei commenti "La regina di Halloween è tornata!", chi dice "Potrei scommettere che indosserà un costume diverso in ciascuno di questi 31 giorni" o chi più semplicemente accoglie gli scatti dell'attrice commentando con un "Tutti stavamo aspettando questo momento!". Considerando che siamo ancora all'inizio di ottobre, aspettiamoci di vedere ancora molte altre foto "dark".

Ricordiamo che negli scorsi mesi, l'attrice americana è stata travolta da numerose critiche a seguito di alcune sue dichiarazioni condivise sempre attraverso Instagram. Hudgens sminuiva la pericolosità dell'emergenza sanitaria (era metà marzo), definendo le vittime del virus come "morti inevitabili".