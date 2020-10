Army of the Dead: Lost Vegas, Joe Manganiello e Christian Slater nel cast della serie animata

Joe Manganiello e Christian Slater saranno due dei doppiatori della serie animata Army of the Dead: Lost Vegas, prequel del film diretto da Zack Snyder.

Il progetto è stato ideato come racconto prequel del film in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2021.

Lo show racconta la storia delle origini di Scott, interpretato da Dave Bautista, e del suo gruppo esperto in salvataggio durante il caos scoppiato a Las Vegas dopo una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombie.

Nel cast della storia animata ci sono quindi anche Christian Slater, che ha recentemente recitato in Mr. Robot, e Joe Manganiello che ha collaborato con Zack Snyder in occasione della sequenza presente sui titoli di coda di Justice League interpretando il ruolo di Deathstroke.

In Army of the Dead: Lost Vegas saranno coinvolti come doppiatori anche Harry Lennix, Anya Chalotra, Ross Butler, Vanessa Hudgens, Jena Malone, Yetide Badaki, Christina Wren, Monica Barbaro e Nolan North.

Allo show animato lavoreranno anche i protagonisti del film Dave Bautista, Ana De La Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick ed Ella Purnell. Zack Snyder sarà il regista di due episodi della serie e Jay Oliva avrà l'incarico di showrunner e regista delle altre due puntate prodotte da Meduzarts Animation Studio.

Il film Army of the Dead avrà inoltre un prequel live-action diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer.