Armor Wars non sarà più una serie, il progetto con Don Cheadle diventa un film

Marvel ha cambiato i suoi piani e ha deciso di trasformare la serie Armor Wars, che vede Don Cheadle tra gli interpreti, in un film. Come rivela l'Hollywood Reporter, tale mossa ritarderà lo sviluppo del progetto.

Armor Wars: il logo della serie

I Marvel Studios avrebbero deciso di trasformare Armor Wars in un lungometraggio perché questa mossa "è il modo migliore per raccontare la storia che hanno in mente". Yassir Lester, che è stato lo sceneggiatore principale della serie, scriverà la sceneggiatura del film. Nessun regista è attualmente coinvolto nel progetto. In precedenza il protagonista Don Cheadle aveva rivelato che la produzione del progetto sarebbe dovuta iniziare nel 2023, data che probabilmente non verrà rispettata. Per quanto riguarda il suo posto nel più ampio Marvel Cinematic Universe, Cheadle ha spiegato che Armor Wars si sarebbe svolto subito dopo gli eventi della serie Disney+ Secret Invasion.

Questa non è la prima volta che la Marvel cambia idea in corso d'opera. Hawkeye era stato originariamente concepito come un film prima che il team esecutivo decidesse di trasformare l'idea in una serie Disney+.

Avengers: Age of Ultron - Uno scatto con protagonista Don Cheadle

Originariamente scritto da David Michelinie e Bob Layton e pubblicato per sette numeri dal dicembre 1987 al giugno 1988, il fumetto Armor Wars era incentrata sul genio inventivo di Tony Stark quando il miliardario scopre che la stessa tecnologia top-secret con cui ha creato l'armatura di Iron Man è ora disponibile nelle mani di diversi supercriminali mortali ed è distrutto dal senso di colpa per il male che hanno commesso utilizzando la tuta. Di fronte alle obiezioni del suo governo, di amici, colleghi e compagni di supereroi, Stark giura di usare il potere di Iron Man per porre fine al male e riprendersi ciò che è suo.

Dal momento che il Tony Stark di Robert Downey Jr. è morto nel Marvel Cinematic Universe, al momento non è chiaro come la serie si avvicinerà al materiale originale o lo aggiornerà con Rhodes di Don Cheadle al centro di la storia. La prossima apparizione del personaggio di Don Cheadle nell'MCU è prevista nella serie Disney+ Secret Invasion, che farà il suo debutto nel 2023.