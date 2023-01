Marvel, Don Cheadle ricorda: "Mi diedero 2 ore per decidere se entrare nel MCU"

L'attore, oggi interprete di War Machine per i Marvel Studios, ha ricordato il poco tempo a disposizione per decidere se firmare o meno il contratto multi-film.

Nel corso di una recente intervista a GQ, Don Cheadle ha ricordato il momento in cui i Marvel Studios gli proposero di entrare a far parte del MCU nel ruolo di James Rhodes in sostituzione di Terrence Howard.

"Ero alla festa di compleanno di mio figlio. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: 'Ecco cosa sta succedendo e ti stiamo facendo un'offerta. Se non dici di sì, passeremo alla persona successiva. La cosa accadrà molto velocemente", ha ricordato Cheadle. "'Perché non ti prendi un'ora e decidi se vuoi farlo'".

Don Cheadle tra l'altro ricorda che non gli venne svelato nessun altro dettaglio sul personaggio o sul suo coinvolgimento nei film del contratto al momento dell'offerta, avendo quindi pochissimo su cui basarsi per rifletterci.

L'attore ha aggiunto: "Così abbiamo giocato a laser tag per due ore e io ho parlato con mia moglie, ci abbiamo pensato e abbiamo parlato con il mio agente e abbiamo cercato di ottenere quante più informazioni possibili".

Armor Wars non sarà più una serie, il progetto con Don Cheadle diventa un film

Finalmente libero dall'ingombrante ombra di Tony Stark, il personaggio di Rhodey avrà un film Marvel tutto suo in arrivo, Armor Wars.