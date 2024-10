Armor Wars, Marvel ha cancellato il film? Don Cheadle non ci crede: "Ditemelo voi"

Il film, nato come progetto televisivo, si è poi trasformato in un film per il cinema e ha per protagonista l'interprete di War Machine

Don Cheadle ha recentemente parlato dello stato attuale di Armor Wars, il progetto del Marvel Cinematic Universe che avrà come protagonista il suo personaggio, War Machine. Il film è rimasto nel limbo per alcuni anni e recentemente sono iniziate a circolare voci di una sua improvvisa cancellazione.

TVLine ha avuto l'opportunità di parlare con Cheadle del finale della serie Disney+/Marvel Secret Invasion, che ha deluso le aspettative, e delle implicazioni che potrebbe avere per il suo personaggio nella storia di Armor Wars.

Sfortunatamente per i fan, Cheadle non ha fornito molte informazioni sullo stato attuale del progetto. Quando gli è stato chiesto a che punto è Armor Wars, Cheadle ha risposto in maniera piuttosto vaga: "Scopritelo voi e fatemi sapere". Il progetto era stato originariamente annunciato come una serie Disney+ di sei episodi nel 2020, e nel settembre del 2022 è stato riconcepito come un lungometraggio.

Secret Invasion: un'immagine della serie Marvel

All'ulteriore domanda relativa al passaggio di Armor Wars da serie televisiva a film, Cheadle ha risposto: "Penso che la parola più importante sia 'cambiato'. Non lo so, non sono sicuro di come sia la situazione in questo momento. Penso che molte cose stiano subendo cambiamenti, e vedremo cosa succederà".

La storia di Armor Wars, secondo quanto si vociferava, era incentrata su James Rhodes / War Machine (interpretato da Cheadle) impegnato a proteggere la tecnologia e l'eredità del defunto Tony Stark. Le recenti voci di potenziali ritardi e cancellazioni del progetto potrebbero indicare che la Marvel stia cambiando le sue priorità per quanto riguarda le prossime uscite del MCU.

Cheadle ha anche condiviso i suoi pensieri riguardo a Secret Invasion e alla sua interpretazione di uno Skrull Rhodey e se sia rimasto deluso per come si è concluso l'arco del suo personaggio se Armor Wars non dovesse mai vedere la luce: "Non sono stato obbligato, me l'hanno chiesto prima. E serviva in funzione di quello che sarebbe venuto dopo. Quindi, se il progetto successivo [Armor Wars] verrà realizzato, allora ne sarà valsa la pena. Se non accadrà, allora potremo parlare di come la penso".