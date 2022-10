Armie Hammer citato in giudizio da American Express per 66.000 dollari di debiti

Armie Hammer sarebbe stato in citato in giudizio da American Express per 66.000 dollari di scoperto sulle sue carte di credito.

Nuovi guai legali per Armie Hammer. L'attore sarebbe stato citato in giudizio da American Express, per 66 mila dollari di debiti inevasi. Secondo i documenti legali ottenuti da The Blast, American Express affermerebbe che l'attore avrebbe uno scoperto di $ 66.000 sulle sue carte, la compagnia avrebbe intentato causa per cercare di riscuotere.

American Express afferma che Armie Hammer deve una grossa somma per modifiche non pagate e/o anticipi in contanti, oltre a trasferimenti di saldo. La carta è attiva dal 2011.

L'ultima volta che Armie Hammer è apparso sulle cronache, si trovava alle isole Cayman, dove risiede la famiglia, intento a vendere multiproprietà. L'attore de Assassinio sul Nilo inizialmente non aveva confermato il suo nuovo impegno lavorativo nel settore immobiliare tanto da alimentare sui social media che lo volevano addirittura assunto come concierge in un hotel di lusso.

"Lavora al resort e vende multiproprietà", avrebbe riferito una fonte ai media, aggiungendo: "La realtà è che è completamente al verde e sta cercando di riempire le giornate e guadagnare soldi per sostenere la sua famiglia".

Il declino di Armie Hammer ha coinciso con le accuse di abusi, molestie sessuali e minacce di cannibalismo da parte di alcune donne che avrebbero intrattenuto con lui relazioni extraconiugali mentre l'attore era ancora sposato con Elizabeth Chambers, con cui ha due figli.