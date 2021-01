Armie Hammer è un cannibale? I messaggi shock scatenano i social

Armie Hammer è stato accusato di essere un cannibale per via di alcuni messaggi, e la platea dei social è divisa tra chi ci crede e chi no: ecco cosa è successo.

Armie Hammer sarebbe un cannibale secondo il popolo di Twitter, rimasto impressionato da una serie di messaggi shock diffusi da una sedicente ex conquista dell'attore di Chiamami col tuo nome.

La notizia potrebbe essere di quelle che strappano un sorriso fin dalla prima riga e invece ci sono migliaia di persone che hanno creduto davvero che Armie Hammer, dismessi i panni da divo di Hollywood, possa trasformarsi, nella vita privata, in Hannibal Lecter. La ragione? Una donna ha diffuso via social alcuni screenshot di conversazioni che sostiene di aver avuto proprio con l'attore e piene di espressioni compromettenti.

"Questo mi ha eccitato così tanto e il perchè è qualcosa che mi confonde. Com'è possibile? L'idea di tenere il tuo cuore in mano e vederlo battere..." si legge in alcuni messaggi.

Fino ad arrivare all'ammissione: "Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti, è spaventoso da ammettere e non l'avevo mai detto prima. Una volta ho estratto il cuore da un animale ancora vivo e l'ho mangiato, era ancora caldo". Tanto è bastato, dunque, per far urlare al popolo di Twitter e di Instagram che Armie Hammer avrebbe tendenze al cannibalismo e al vampirismo.

Non solo: nel giro di qualche ora si sono moltiplicate in rete le confessioni di fantomatiche vittime dell'attore rispetto alle sue particolari preferenze.

La domanda è lecita, anche solo perché sono stati in tantissimi a porsela: cosa c'è di vero? Evidentemente molto poco se non nulla. Gli screenshot sono quasi certamente un falso, esattamente come le accuse di cannibalismo.

Eppure perché in tanti ci hanno creduto e continuano a farlo anche in queste ore? Probabilmente anche per via di quello che accadde nel 2017, quando, sempre su Twitter, fecero scalpore tutti i suoi like a pagine e post dedicati a pratiche sessuali estreme.

Per il momento nè Armie Hammer nè i suoi addetti stampa hanno commentato la notizia.