Armie Hammer torna sul grande schermo, ecco il trailer del western Frontier Crucible

L'attore, dopo le accuse e gli scandali, sta tornando a lavorare sul set e online sono state condivise le prime immagini del film diretto da Travis Mills.

L'attore Armie Hammer sta cercando di ritornare protagonista nel mondo di Hollywood e online è stato condiviso il trailer del western Frontier Crucible, in arrivo nelle sale americane e in digitale dal 5 dicembre.

La star di Chiamami col tuo nome, nel 2022, era stato travolto dai commenti emersi online dopo alcune accuse di molestie sessuali e le rivelazioni riguardanti la sua vita privata, perdendo importanti ruoli in progetti cinematografici e televisivi.

Cosa racconterà il western

Frontier Crucible racconta quello che accade dopo che un carico di medicinali finisce nelle mani di un gruppo di Apache che attaccano il trasporto. L'unico uomo che può condurre gli aiuti fino alla loro destinazione è Merrick Beckford, ma per arrivarci dovrà chiedere l'aiuto di un trio di pericolosi fuorilegge. Quando, per errore, uccidono un Apache in ricognizione, la situazione precipita e inizia una lotta per la sopravvivenza.

Il cast del film diretto dal regista Travis Mills, oltre ad Armie Hammer, può contare su un cast composto da Thomas Jane, William H. Macy, Myles Clohessy, Eli Brown ed Eddie Spears.

Il western si basa sul romanzo, pubblicato nel 1961, intitolato Desert Stake-Out e scritto da Harry Wittington.

Il ritorno di Hammer nelle sale

L'attore, dopo un periodo difficile, sta tornando progressivamente al lavoro e tra i suoi prossimi progetti c'è anche Night Driver, diretto da John Bevilacqua (di cui è stata alcuni mesi fa condivisa la prima foto , in cui avrà il ruolo di un uomo chiamato Sonny che trascorre le sue notti guidando per la città e facendo delle commissioni e consegne per persone che preferiscono la discrezione.

Tornato negli Stati Uniti dopo aver combattuto in Afghanistan e Iraq, Sonny è tormentato dai ricordi della guerra e soffre di stress post traumatico. Dovendo fare i conti con le richieste del suo boss, un criminale, della sua fidanzata e della sua ex-moglie, il protagonista cerca semplicemente di arrivare ancora in vita alla mattina successiva.

Nel cast ci sono anche Rainey Qualley (Off the Record), Gabriel Mann (Revenge), Joely Fisher (Killing Winston Jones), Jere Burns (Justified), Brit Morgan (True Blood), Coby Connell (Cash), e Morgan Krantz (In the Dark).